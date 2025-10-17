Preisgekröntes Koop-Spiel Hela begeistert mit neuem Gameplay-Trailer

Auf der diesjährigen gamescom hat es die Kritiker überzeugt und für Fans von Indie- und Koop-Games dürfte Hela im Jahr 2026 längst kein Geheimtipp mehr sein. Look, Stimmung und Prämisse versprechen einen erfrischenden neuen Eintrag im Genre der Koop-Abenteuer.

Jetzt haben Entwicklerstudio Windup Games und Publisher Knights Peak einen neuen Trailer veröffentlicht, der frisches Gameplay zeigt und mehr über die Geschichte von Hela verrät.

Hela: Eine rundweg positive Stimmung

In Hela spielt ihr eine niedliche Maus in einer fröhlichen, bunten und sonnigen Welt – alles was man von dem 3D-Puzzle-Plattformer bisher gesehen hat, vermittelt eine grundgemütliche Stimmung und auch Windup Games betont, dass dies ein stressfreies Erlebnis für alle Videospielfans werden soll. Die offene Welt wartet mit vielen Geheimnissen und liebevollen Details, die eure feine Mäusenase aufspüren soll – am besten natürlich im Koop-Modus. Mit bis zu vier gleichzeitigen Spieler*innen seid ihr unterwegs und entdeckt Hela in eurem eigenen Tempo.

Sehr hier den neuen Gameplay-Trailer zu Hela:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unverzichtbares Utensil dabei: Euer Froschrucksack, in dem unter anderem ein Gleitschirm und ein Fanghaken versteckt sind. So fliegt, schleicht, schwingt und springt ihr durch Vorgärten und Wälder, die an die Heimat der im nordschwedischen Umeå ansässigen Windup Games angelehnt sind. Dabei habt ihr allerdings auch eine ernsthafte Aufgabe: Denn die freundliche Hexe, die seit Ewigkeiten über diese Länder wacht, ist krank und so müsst ihr einerseits ihre Aufgaben übernehmen und andererseits nach einer Möglichkeit zur Heilung suchen.

Lesetipp: Auch mausig: Das vielleicht optimale Spiel für den kommenden Winter

Gemeinsam löst ihr Rätsel, bewältigt klassische 3D-Plattformer-Passagen, sammelt Zutaten für heilende Tränke – habt aber vor allem gemeinsam Spaß und entdeckt, wozu kleine Mäuse fähig sein können. Ob im Split Screen-Modus, online mit Freund*innen oder dank euerer Fähigkeit, schattenhafte Doppelgänger zu erstellen – Hela bietet viele Möglichkeiten, Geheimnissen auf den Grund zu gehen und das Spiel zu genießen.

Auf der gamescom 2025 konnte das mausige Abenteuer jetzt schon die Auszeichnungen in den Kategorien „Most Entertaining“ und „Most Wholesome“ entgegennehmen. Auch wir waren vom ersten Gameplay von Hela, an dem die Macher der Unravel-Reihe mitwirken, begeistert, wie ihr hier nachlesen könnt. Das Open-World-Abenteuer erscheint 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC.

Quelle: Youtube / Knights Peak, PM