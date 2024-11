Probleme mit der Xbox? Microsofts neues KI-Feature könnte jetzt die Lösung für euch sein

Die Xbox Series-Konsolen sind bereits seit einiger Zeit auf dem Markt, doch Microsoft wird nicht müde, Besitzerinnen und Besitzern frische Features aufzutischen. Nun soll euch ein brandneues bei der Behebung von Problemen helfen – während es von einer KI unterstützt wird.

Der bislang nicht offiziell veröffentlichte Xbox-Chatbot schickt sich an, sich euren brennenden Fragen rund um die Konsole zu stellen. Support-Anfragen sollen so viel effizienter und zielführender von der Hand gehen, wie es seitens des Windows-Konzerns offiziell heißt.

Neuer Xbox-Chatbot soll Probleme per KI lösen – Erster Testlauf gestartet

Bereits zu Beginn des Jahres berichtete The Verge von einem neuen „Xbox Support Virtual Agent“, der „Xbox-Spielern helfen soll, ihre Support-betreffenden Gaming-Probleme effizient zu lösen“. Erste Nutzerinnen und Nutzer aus Übersee dürfen das Feature bereits ausprobieren, indem sie sich unter der entsprechenden Webseite registrieren. Der Ki-unterstützte Chatbot soll alle möglichen Fragen rund um die Xbox-Konsole und etwaige Schwierigkeiten, die beim Spielen der dazugehörigen Titel auftreten können, beantworten.

„Wir legen großen Wert auf das Feedback der Xbox Insider zu dieser Vorschau und werden alle Rückmeldungen nutzen, um den virtuellen Support-Agenten zu verbessern“, erklärt Megha Dudani, Senior Product Manager Lead bei Xbox.

Der Chatbot selbst soll in Gestalt eines animierten KI-Charakters in Erscheinung treten, der sich beim Antworten bewegt, oder als eine farbenfrohe Xbox-Kugel. Er ist Teil eines größeren Engagements im Bereich der KI, die Microsoft versucht, auf seinen Plattformen und innerhalb seiner Dienste voranzutreiben und zu etablieren. Hinzu sollen sich schon bald ein paar weitere KI-unterstützte Features auf den Spielekonsolen wiederfinden.

Bislang konzentrierte sich das Unternehmen eher vorsichtig auf die Seite der Entwicklung der KI-Tools, nun scheint man mit dem Xbox-Chatbot und seinem direkten Support aber auch einen Vorstoß in die andere Richtung zu wagen. Wie The Verge außerdem berichtet, arbeite Microsoft außerdem bereits daran, KI-Funktionen für die Erstellung von Spielinhalten, dem Gameplay und die Xbox-Plattform und -Geräte bereitzustellen. Mit der neuen Xbox will man immerhin den „technisch größten Sprung“ einer Hardware-Generation abliefern.

Quellen: The Verge