PlayStation Plus: Das sind die neuen „Gratis“-Spiele für PS4 und PS5 im Juni

Als könnte Sony es selbst nicht mehr abwarten, enthüllt man die „Gratis“-Spiele für PlayStation Plus-Abonnent*innen im Juni nicht nur ein paar Stunden, sondern gleich einen ganzen Tag früher als üblich.

Kund*innen des Online-Services auf der PS4 und PS5 wissen schließlich, dass sie sich normalerweise am letzten Mittwoch im Monat auf die Ankündigung für neues Spielefutter ohne Zusatzkosten einstellen dürfen. Doch im Mai ist alles anders und so verriet man bereits am heutigen Dienstag, welche drei Titel für einen Monat lang kostenlos in die Bibliothek geschoben werden können und, ein aktives Abo vorausgesetzt, dort auch nach der Frist jederzeit zur Verfügung stehen.

PlayStation Plus: Die „Gratis“-Spiele im Juni werden schwammtastisch und kämpferisch

Kommenden Monat stehen den zahlenden Kund*innen von PlayStation Plus wieder einmal drei Titel ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung. Ab dem 4. Juni könnt ihr euch deshalb auf

Spongebob Schwammkopf: The Cosmic Shake

AEW Fight Forever

Streets of Rage 4

freuen. Wer angesichts der nahenden Sonnenhitze noch die Energie für ein paar schweißtreibende Schlägereien hat, kommt also zumindest virtuell auf seine Kosten und kann in AEW Fight Forever halbnackte, muskulöse Körper aneinanderreiben und durch den Ring schieben, während in Streets of Rage 4 das Gesetz der Straße regiert. In dem 2,5D-Beat’em’Up fliegen die Fäuste, wenn ihr Halunken und Handlanger in den pixeligen Gassen verprügelt.

Friede, Freude, Eierkuchen herrscht dagegen bei dem 3D-Plattformer Spongebob Schwammkopf: The Cosmic Shake – zumindest fast: Denn der titelgebende Schwamm und Seestern Patrick bekommen wunscherfüllende Meerjungfrau-Tränen in ihre nassen Hände, womit das dynamische Duo natürlich einiges an Chaos auslöst. Fußball-Fans bekommen außerdem die einmalige Chance, noch bis zum 18. Juni EA Sports FC 24 herunterzuladen – das Ablaufdatum des Sportspiels wurde unerwartet verschoben.

Freut euch auf die Days of Play von PlayStation

Grund für die Vorverschiebung der Ankündigung diesen Monat scheinen die am 29. Mai startenden Days of Play zu sein, zu deren Anlass man nicht nur die PS Plus-Titel ein bisschen früher enthüllt, sondern Spieler*innen auch zu allerlei anderen Aktivitäten einlädt. Auf dem PlayStation Blog ist unter anderem die Rede von kostenlosen Avataren, mit denen ihr euer Profil aufhübschen könnt. Außerdem kommen Extra- und Premium-Abonnent*innen noch ein paar weitere Spiele geboten.

Zahlt ihr für die Premium-Version, könnt ihr ab dem 6. Juni auf sechs neue PS VR2-Spiele zugreifen, diese lauten wie folgt:

Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord

Walkabout Mini Golf

Synth Riders

Before Your Eyes

The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapters 1 & 2

Ebenfalls in den Premium-Katalog reihen sich PlayStation 2-Klassiker Tomb Raider Legend, Star Wars: The Clone Wars sowie Sly Cooper and the Thievius Raccoonus ein. Solange ihr für die Kategorien Extra oder Premium bezahlt, bekommt ihr derweil noch auf vier weitere Spiele Zugriff, nämlich auf

Dredge | PS4, PS5 (verfügbar ab 29. Mai)

| PS4, PS5 (verfügbar ab 29. Mai) Lego Marvel Super Heroes 2 | PS4 (verfügbar am 31. Mai)

| PS4 (verfügbar am 31. Mai) Cricket 24 | PS4, PS5 (verfügbar am 5. Juni)

| PS4, PS5 (verfügbar am 5. Juni) Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition | PS4, PS5 (verfügbar am 7. Juni)

Außerdem verrät der PlayStation Blog, dass Nutzer*innen des Premium-Tiers ab dem 29. Mai ohne Extra-Kosten WWE 2K24 auf der PS4 oder PS5 im Rahmen der sogenannten Game Trials ausprobieren können. Das ist natürlich noch längst nicht alles: Die Days of Play umfassen zudem Community-Herausforderungen, ein eSport-Turnier sowie satte Rabatte auf Spiele und die PlayStation 5. Die Ankündigung bedeutet im Umkehrschluss natürlich auch: Die „Gratis“-Spiele für PlayStation Plus-Mitglieder von letztem Monat sind nur noch wenige Tage verfügbar.

