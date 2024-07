PS Plus August 2024: Wann werden die neuen „Gratis“-Spiele angekündigt? Datum und Uhrzeit stehen fest

Nicht mehr lange, dann gibt es wieder Nachschub bei den „Gratis“-Games: Sony verrät schon bald, welche PS Plus Essential-Spiele im August 2024 euch erwarten. Wir verraten, wann ihr genau mit der Bekanntgabe rechnen könnt.

PS Plus August 2024: Wann werden die „Gratis“-Spiele angekündigt?

Die Ankündigung der neuen PS Plus Essential-Spiele für den August 2024 folgt dabei dem altbekannten Muster: Am letzten Mittwoch eines Monats lässt Sony die Hüllen fallen. Um genau zu sein: Am 31. Juli um voraussichtlich 17:30 Uhr werden die August-Titel enthüllt.

Welche das sind? Das ist bisher noch nicht bekannt. Bisher gibt es noch keinen Leak, allerdings gab es diese in der Vergangenheit meist auch erst einen Tag zuvor. Wir halten euch diesbezüglich natürlich auf dem Laufenden.

Nach der Ankündigung müsst ihr euch noch ein paar Tage zusätzlich gedulden: Am 6. August 2024 werden die neuen PS Plus-Spiele freigeschaltet. In der Vergangenheit erfolgte die Aktualisierung zwischen 12 und 13 Uhr, allerdings kann dies variieren.

Letzte Chance: Die PS Plus-Spiele für Juli 2024

Mit der nahenden Ankündigung und dem Wechsel des „Gratis“-Spiele-Angebots für PlayStation Plus heißt das: Die Juli-Titel werden bald verschwinden. Falls ihr diese bislang nicht aktiviert habt, solltet ihr euch nun ein wenig beeilen. Immerhin erwarten euch diesen Monat noch die folgenden drei Spiele für PS4 und PS5:

Borderlands 3

Among Us

NHL 24

Einmal aktiviert, könnt ihr die Titel jederzeit erneut herunterladen und spielen. Zumindest solange ihr über ein aktives Abonnement von PlayStation Plus Essential oder höher verfügt. Sobald ihr dieses auslaufen lässt, verliert ihr auch den Zugang zu euer PS Plus-Bibliothek. Solltet ihr jedoch irgendwannn den Service wieder nutzen, könnt ihr erneut auf sie zugreifen und losspielen.

Neben den Essential-Spielen gibt es übrigens auch seit kurzem neue „Gratis“-Titel für die Abo-Stufen PS Plus Extra und Premium. Mehr dazu erfahrt ihr in unserer separaten News.