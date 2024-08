„Gratis“-Spiele bei PS Plus: Das erwartet euch im August

Ein neuer Monat ist da, und das heißt? Richtig: Es gibt neue „Gratis“-Spiele für alle Abonnent*innen von PlayStation Plus. Genauer gesagt erwarten euch abermals drei Spiele für die PS4 und PS5, die ihr schon bald ohne Zusatzkosten herunterladen könnt.

PS Plus August 2024: Die „Gratis“-Spiele im Überblick

Nun aber genug der einleitenden Worte. Hier sind die drei „Gratis“-Spiele für PS Plus im August 2024, die ihr ab dem 6. August 2024 aktivieren könnt:

LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga (PS5, PS4)

(PS5, PS4) Five Nights at Freddy’s: Security Breach (PS5, PS4)

(PS5, PS4) Ender Lilies: Quietus of the Knights (PS4)

Freuen dürfen sich alle, die sowohl LEGO als auch Star Wars mögen. Mit der erst 2022 veröffentlichten Die Skywalker Saga bekommt ihr ein Paket, welches die größten und wichtigsten Ereignisse der neun Filme umfasst – natürlich immer zusammen mit dem Slapstick-Humor, für den die Klötzchenspiele bekannt sind. Dabei könnt ihr natürlich auch die kompletten Episoden zu zweit im Koop-Modus erleben.

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bei Five Nights at Freddy’s: Security Breach bekommt ihr derweil eine weitere Horror-Erfahrung des Franchise abgeliefert. Sehnt ihr euch hingegen lieber nach einem recht klassischen Metroidvania, dann werft unbedingt einen Blick auf Ender Lilies: Quietus of the Knights, welches euch in eine düstere und tragische Welt entführt.

Wie immer gilt: Das Angebot ist nur für Spieler*innen zugänglich, die über ein aktives Abonnement von PlayStation Plus Essential oder höher verfügen. Wer aktuell den Dienst nicht nutzt, kann auch auf die monatlichen „Gratis“-Spiele nicht zugreifen. Aktuell könnt ihr übrigens noch die PS Plus-Spiele vom Juli 2024 aktivieren, habt aber nicht mehr lange Zeit dafür.

Quelle: Twitter / @PlayStation