Letzte Chance bei PS Plus: Diese 8 Spiele verlassen das Abo schon sehr bald

Die neuen Spiele für PS Plus Extra und Premium sind seit kurzem spielbar, da ist nun auch bekannt, wer demnächst einen Abflug macht. Denn wie üblich verabschieden sich schon bald ein paar Titel, die Sony jetzt bekanntgegeben hat.

Für euch bedeutet das, dass ihr ab sofort nicht mehr viel Zeit habt, um das eine oder andere Spiel nachzuholen. Bereits Mitte Februar ist Sense für die folgenden Titel, die es dann nicht mehr über PS Plus zum Download für PS4 und PS5 gibt. Vor allem Fans einer bekannten Rollenspiel-Reihe müssen sich sputen.

PS Plus: Diese 8 Spiele sind bald nicht mehr im Abo

Insgesamt erwischt es im Februar gleich acht Spiele, bei denen es sich durchaus um einige Zeitfresser handelt. Falls ihr den einen oder anderen Titel der PS Plus-Bibliothek nachholen wollt, müsst ihr euch also ins Zeug legen. Bis voraussichtlich zum 18. Februar 2025 habt ihr noch Zeit.

Bei den Spielen, die es bald nicht mehr zu spielen gibt, handelt es sich unter anderem um vier Vertreter der bekannten Tales of-Reihe von Bandai Namco. Mit dabei ist auch der zuletzt veröffentlichte neue Serienteil, der 2021 erstmals erschienen ist, namentlich Tales of Arise. Aber auch Fans von westlichen Rollenspielen müssen in den sauren Apfel beißen, denn The Outer Worlds sagt ebenfalls Adieu zu PS Plus.

Lesetipp: Bei Xbox Game Pass gibt es im Januar noch ein paar starke Neuzugänge zu vermelden

Hier die komplette Liste der Spiele, die im Februar PS Plus Extra und Premium verlassen:

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition

Tales of Arise

Tales of Zestiria

Tales of Symphonia Remastered

Tales of Vesperia

Scarlet Nexus

Outriders

Bulletstorm

Falls ihr eines der Spiele länger behalten wollt, könnt ihr sie im PS Network käuflich erwerben – oder euch alternativ auf die Suche nach einem physischen Datenträger im Einzelhandel begeben. Über das PS Plus-Abo habt ihr jedoch in wenigen Wochen keinen Zugriff mehr auf die acht genannten Titel.

Ebenfalls beeilen solltet ihr euch, wenn ihr die aktuellen „Gratis“-Spiele für PS Plus abstauben wollt: Noch für kurze Zeit gibt es unter anderem ein rasantes Rennspiel von Electronic Arts.

Quelle: PS Plus Übersicht