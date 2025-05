PS Plus: Diese Spiele verlassen bald das Abo – besonders eins sticht hervor

PS Plus-Abonnent*innen kennen das Prinzip längst: Jeden Monat kommen neue Spiele in den kostenpflichtigen Online-Service dazu, aber es müssen auch welche gehen.

So sieht es auch im Juni aus: Zwar wissen wir noch nicht, welche Games neu dazukommen, dafür aber, auf welche ihr bald den Zugriff verliert. Sechs sind es an der Zahl, deutlich weniger als gewöhnlich. Dafür verbirgt sich darunter ein echtes Highlight, das ihr vorher unbedingt noch ausprobieren solltet.

PS Plus: Diese sechs Spiele verliert ihr im Juni

Wie Nutzer*in biirudaichuki im PS Plus-Subreddit anhand eines Screenshots aufzeigt, lässt sich im japanischen PlayStation Store bereits nachschauen, welche Titel demnächst nicht mehr für Abonnent*innen der Stufen Premium und Extra verfügbar sein werden. Das wohl größte und bekannteste Spiel ist natürlich Capcoms Monster Hunter Rise, das dieses Jahr von dem auch von uns getesteten Wilds abgelöst wurde.

Hier alle bald verschwindenden Spiele:

Monster Hunter Rise

Rogue Legacy 2

Inscryption

After Us

Kayak VR: Mirage

AVICII Invector

Weil die Zeit drängt, solltet ihr in Monster Hunter maximal reinschnuppern: Die wilde Hatz ist bekannt für seinen großen Umfang und ihr werdet hier vor dem Rausschmiss wohl kaum fertig werden. Gleiches gilt für Rogue Legacy 2, das als Roguelike natürlich ebenfalls unendliches Potenzial bietet. Doch ein PS Plus-Spiel könnt ihr tatsächlich noch beenden, bevor es das Abo verlässt – und solltet das auf jeden Fall.

Eine einzigartige Spielerfahrung

Die Rede ist von Inscryption, eine Mischung aus Deckbuilder-Roguelike und Escape-Room. Ihr spielt ein blutiges Kartenspiel gegen eine schemenhafte Gestalt und könnt zwischen den Runden vom Tisch aufstehen, um die Hütte zu erkunden, in der ihr gefangen gehalten werdet. Löst ihr die entsprechenden Rätsel, findet ihr Gegenstände, die euch dann beim Kartenspiel helfen.

Weitere spannende PS5-Spiele:

Doch was erwartet euch, wenn ihr endlich siegt? Die süße Freiheit oder doch ein ganz wilder Trip? In Inscryption ist nichts so, wie es scheint, und wenn ihr es seit dem Release im Jahr 2021 geschafft habt, jegliche Spoiler zu vermeiden, solltet ihr unbedingt loslegen, bevor sich das ändert – oder, bevor es aus dem Abo fliegt. An anderer Stelle verraten wir euch derweil, welche Spiele ab heute Teil von PS Plus Premium und Extra sind.

Quelle: Reddit /@biirudaichuki