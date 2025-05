PS Plus: Eines der neuen „Gratis“-Games macht Spieler süchtig – „ich kann nicht aufhören“

Wer PS Plus abonniert hat, wird jeden Monat mit neuen Spielen überrascht, die auch auf der günstigsten Stufe des Online-Services ohne Zusatzkosten zur Verfügung stehen.

Im Mai ist das neben Ark: Survival Ascended und Warhammer 40.000: Boltgun auch Balatro – wir berichteten. Letzteres ist vergangenes Jahr unerwartet durch die Decke gegangen und nicht nur innerhalb weniger Monate aus der Indie-Szene in den Mainstream gebrochen, sondern auch bei den Game Awards mehrfach ausgezeichnet worden.

PS Plus: Neuer „Gratis“-Titel Balatro zieht Spieler in den Bann

Falls ihr es tatsächlich geschafft habt, irgendwie noch nicht von Balatro zu hören, hier nochmal ein kurzer Abriss zum frisch in PS Plus gelandeten „Gratis“-Spiel: Hinter der Indie-Sensation verbirgt sich ein Roguelike-Deckbuilder, bei dem ihr gewissermaßen Fantasy-Poker zockt. Ihr sammelt Chips, indem ihr Kartenkombinationen wie Flush, Full House oder Pair legt und müsst stetig steigende Anforderungen erfüllen.

Allerdings: Ihr könnt nicht nur eure Karten manipulieren und mit den verschiedensten Multiplikatoren versehen, sondern sammelt auch Joker, die das Sammeln von Chips deutlich vereinfachen. Mit seinem gelungenen Spielprinzip konnte es schon 2024 unzählige Fans anhäufen, ist auf unserer Spiele des Jahres-Liste weit oben gelandet und erfreut sich dank PS Plus nun neuer Beliebtheit.

Reddit-Nutzer*in MartySpecial fasst es perfekt zusammen: „Ich. Kann. Einfach. Nicht. Aufhören!!! Ich habe es bereits letztes Jahr viel auf der Switch gespielt, aber jetzt bin wieder süchtig. Es ist einfach das perfekte Spiel, um es eine halbe Stunde zu zocken (oder stundenlang, so wie ich heute).“ Viele pflichten ihm oder ihr bei und berichten von ihren Erfahrungen mit Balatro.

MrAshTheAsh schreibt hingegen: „Oh nein, ich bin doch gerade erst von meiner Slay the Spire-Sucht weggekommen“, und spielt damit auf das gleichnamige Deckbuilder-Roguelike an, das ebenfalls vor Kurzem Teil von PS Plus war – und auch den Autor dieses Textes insgesamt mehr als 200 Stunden vor den Bildschirm gefesselt hat. Falls ihr Balatro also noch keine Chance gegeben habt, ist jetzt der beste Zeitpunkt gekommen – wir haben gleich ein paar passende Tipps für euch parat.

