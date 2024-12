PS Plus Extra & Premium: 15 neue „Gratis“-Spiele für PS4 & PS5 angekündigt

Weihnachten und der Jahreswechsel stehen fast schon vor der Tür, da öffnet Sony noch ein letztes Mal für 2024 den Spielesack für PS Plus Extra und Premium. Im Dezember wird die Bibliothek des Abo-Dienstes noch einmal stark erweitert.

Gleich 15 Spiele finden schon in den nächsten Tagen ihren Weg in den kostenpflichtigen Service für PS5 und PS4. Welche das sind und worauf ihr achten müsst, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

PS Plus Extra & Premium Dezember 2024: Das sind die neuen „Gratis“-Spiele

Falls ihr entweder die Extra- oder Premium-Stufe von PS Plus abonniert habt, könnt ihr euch ab dem 17. Dezember über die neue Ladung an Spielen freuen. Genauer gesagt erwarten euch erst einmal elf Games, die genretechnisch sehr unterschiedlich ausfallen, aber dadurch eine große Breite abdecken.

Mit dabei ist auch der eine oder andere wohlbekannte Name, wie unsere Liste aufzeigt:

Forspoken – PS5

– PS5 Sonic Frontiers – PS4 & PS5

– PS4 & PS5 WRC Generations – PS4 & PS5

– PS4 & PS5 Rabbids: Party of Legends – PS4

– PS4 F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch – PS4 & PS5

– PS4 & PS5 Coffee Talk – PS4 & PS5

– PS4 & PS5 Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly – PS4 & PS5

– PS4 & PS5 Jurassic World Evolution 2 – PS4 & PS5

– PS4 & PS5 Phogs – PS4

– PS4 A Space for the Unbound – PS4 & PS5

– PS4 & PS5 Biped – PS4 & PS5

Exklusiv für Kunden von PS Plus Premium gibt es noch die folgenden Klassiker obendrauf:

Sly 2: Band of Thieves – PS4 & PS5

– PS4 & PS5 Sly 3: Honor Among Thieves – PS4 & PS5

– PS4 & PS5 Jak & Daxter: The Precursor Legacy – PS4 & PS5

– PS4 & PS5 Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – PS VR2

Beachtet jedoch: Ihr erhaltet auf die Spiele nur Zugriff, sofern ihr über ein aktives Abonnement von mindestens PlayStation Plus Extra verfügt. Mit der Essential-Stufe könnt ihr hingegen nur die üblichen drei „Gratis“-Spiele von PS Plus genießen.

Bald weg: Diese Spiele verlassen das Abo

Während ihr euch einerseits auf die Neuzugänge freuen dürft, verlassen an anderer Stelle gleich 16 Spiele PS Plus Extra und Premium im Dezember. Ab dem 17. Dezember habt ihr auf die folgenden Games keinen Zugriff mehr, sofern ihr sie nicht zuvor käuflich erwerbt:

Dead Island: Definitive Edition

Dead Island Riptide: Definitive Edition

Evil Genius 2: World Domination

Mega Man 11

Mega Man: Legacy Collection

Mega Man: Legacy Collection 2

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin

Judgment

Grime

GigaBash

Metal: Hellsinger

Moonscars

Soulstice

Prodeus

Vampire: The Masquerade – Coteries of New York

Tinykin

Falls ihr gerade noch dabei seid, eines der Spiele zu zocken, solltet ihr euch nun also beeilen. Viel Zeit habt ihr nämlich nicht mehr, außer ihr wagt zuvor den Einzelkauf.

