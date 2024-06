PS Plus Extra & Premium Juni: Die neuen „Gratis“-Spiele vorgestellt – von Anno bis Monster Hunter

Die ersten Spiele für PS Plus Extra und Premium hatte Sony schon zum Start der Days of Play vorgestellt, nun folgt das komplette Angebot für den Juni 2024. In den nächsten Tagen und Wochen dürft ihr euch über einige spannende Titel freuen.

Bevor wir in die Details gehen, sei erwähnt: Die jetzt vorgestellten Spiele sind lediglich für Abonnenten von PlayStation Plus Extra oder PlayStation Plus Premium verfügbar. Wer nur den Essential-Service bezieht, der kann auf diese weiteren Spiele nicht ohne Zusatzkosten zurückgreifen.

PS Plus Extra & Premium: Alle neuen Spiele im Juni 2024

Die ersten vier der angekündigten Spiele, die ihr im Juni bei PS Plus Extra und PS Plus Premium bekommt, sind bereits jetzt schon verfügbar. Alle anderen stehen euch erst ab dem 18. Juni 2024 zum Download zur Verfügung:

Dredge

Lego Marvel Super Heroes 2

GTA San Andreas Definitive Edition

Cricket 24

Monster Hunter Rise

Football Manager 24

Crusader Kings 3

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 6

After Us

Anno 1800 – Console Edition

Police Simulator: Patrol Officers

Far Cry 4

Lego: Der Hobbit

Lego: Die Unglaublichen

Nur für PS Plus Premium könnt ihr euch über die folgenden Spiele freuen, bei der die Hälfte schon verfügbar ist. Die restlichen drei Titel folgen ab dem 18. Juni:

Star Wars: The Clone Wars

Tomb Raider Legend

Sly Raccoon

Lego Star Wars 2: Die originale Trilogie

Ghosthunter

Daxter

Zu guter Letzt gibt es via PlayStation Plus Premium noch einige PS VR2-Spiele, die ebenfalls schon parat stehen. Lediglich der letzte Titel in der Reihe wird erst am 18. Juni hinzugefügt.

Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord

Walkabout Mini Golf

Synth Riders

The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapters 1 & 2

Before Your Eyes

Kayak VR: Mirage

Allerdings gibt es nicht nur Neuzugänge: Im Juni verlassen auch etliche Spiele PlayStation Plus Extra und Premium. Und falls ihr eines der Abo habt, könnt ihr übrigens ebenfalls die neuen „Gratis“-Spiele für PS Plus Essential wahrnehmen.

Quelle: PS Blog