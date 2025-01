PS Plus Extra & Premium: Im Januar gibt es 11 neue „Gratis“-Spiele für PS5 & PS4

Nachschub steht parat: Sony bleibt auch im neuen Jahr weitgehend pünktlich und hat frische Games für Abonnenten von PS Plus Extra und Premium parat. Wieder einmal steht eine zweistellige Anzahl von neuen Spielen bald für euch zur Verfügung.

Satte elf Spiele für PS5 und PS4 finden in den nächsten Tagen ihren Weg in den kostenpflichtigen Abo-Service. Welche das genau sind und worauf ihr eventuell achten müsst, verraten wir euch in unserer Übersicht für PS Plus im Januar.

PS Plus Extra & Premium: Die Liste der neuen „Gratis“-Spiele für Januar

Um die neuen „Gratis“-Spiele für PS Plus nutzen zu können, müsst ihr entweder Abonnent der Stufe Extra oder Premium sein, sprich nur die teuren Modelle kommen in den Genuss des neuen Angebots. Wer lediglich über das Essentials-Abo von Sonys Service verfügt, schaut bei den jetzt bekanntgegebenen Titeln leider in die Röhre.

Lesetipp: Die besten PS5-Spiele findet ihr übrigens in unserer Bestenliste

Aber nun genug mit dem Vorgeplänkel: Welche Spiele gibt es denn für alle, die mindestens das Extra-Abo besitzen? Unsere Liste verrät es euch inklusive der jeweiligen Plattform:

God of War Ragnarök – PS5, PS4

– PS5, PS4 Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name – PS5, PS4

– PS5, PS4 Atlas Fallen: Reign of Sand – PS5

– PS5 SD Gundam Battle Alliance – PS4, PS5

– PS4, PS5 Sayonara Wild Hearts – PS4

– PS4 ANNO: Mutationem – PS4, PS5

– PS4, PS5 Orcs Must Die! 3 – PS4, PS5

– PS4, PS5 Citizen Sleeper – PS4, PS5

– PS4, PS5 Poker Club – PS4

Falls ihr sogar über die Premium-Stufe von PS Plus verfügt, könnt ihr euch außerdem noch über die folgenden Klassiker freuen. unter anderem wartet ein altbekannter Filmheld auf euch:

Indiana Jones and the Staff of Kings – PS4, PS5

– PS4, PS5 Medievil 2 – PS4, PS5

Beachtet jedoch, dass ihr noch nicht sofort die neuen Spiele herunterladen könnt. Stattdessen stehen sie euch erst ab dem 21. Januar 2025 zur Verfügung. Wie üblich werden sie etwa gegen 12 Uhr freigeschaltet, wobei sich das manchmal auch um ein paar Minuten verzögern kann.

Falls ihr trotz allem nur bei PS Plus Essential bleiben wollt, müsst ihr nicht auf frisches Futter verzichten: Neue Spiele für PS4 und PS5 gibt es auch im günstigeren Abo.