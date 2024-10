PS Plus Extra & Premium Oktober: Alle neuen „Gratis“-Spiele des Monats

Die aktuellen Essential-Spiele könnt ihr euch bereits seit den ersten Tagen des Oktobers herunterladen, nun steht die nächste Wagenladung vor Tür: Sony hat die neuen „Gratis“-Spiele für PS Plus Extra und Premium verraten.

Dafür benötigt ihr natürlich wie gehabt ein gültiges Abonnement der beiden teureren PS Plus-Stufen. Habt ihr hingegen nur das Essential-Abo abgeschlossen, dürft ihr leider bei den jetzt präsentierten Titeln nur zuschauen, aber nicht selbst zugreifen – ob sich ein Upgrade lohnt, müsst ihr selbst entscheiden.

PS Plus Extra & Premium: Die „Gratis“-Spiele im Oktober

Im vor kurzem eingeläuteten Herbstmonat dürft ihr euch auf insgesamt 14 Spiele freuen, die ihr entweder über PS Plus Extra oder Premium spielen könnt. Für Erstere gibt es zehn Spiele, während bei Premium noch vier weitere hinzukommen, die euer Abo etwas fülliger gestalten.

Highlight des Monats ist gewiss Dead Island 2, bei dem ihr in einem fiktionalisierten LA zahllose Zombies niederstreckt – fast wie ein B-Movie zum spielen. Wie gut der Titel ist, erfahrt ihr übrigens in unserem Test. Die komplette Liste der „Gratis“-Spiele für PS Plus Extra:

Dead Island 2 (PS4, PS5)

Two Point Campus (PS4, PS5)

(PS4, PS5) The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Gris (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Return to Monkey Island (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Ghostbusters: Spirits Unleashed (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Firefighting Simulator: The Squad (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Overpass 2 (PS5)

(PS5) Tour de France 2023 (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Ghost Recon Wildlands (PS4)

Seid ihr hingegen sogar Premium-Kunde bei PS Plus könnt ihr euch auf weitere Klassiker und VR2-Spiele einstellen, die ihren Weg in das kostenpflichtige Abo finden. Die folgenden Titel könnt ihr demnächst spielen:

The Last Clockwinder (PS VR2)

(PS VR2) Dino Crisis (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Siren (PS4, PS5)

(PS4, PS5) R-Type Dimensions EX (PS4)

Sofort könnt ihr übrigens nicht loslegen: Die neuen „Gratis“-Spiele stehen für euch ab Dienstag, dem 15. Oktober zur Verfügung. Vermutlich werden sie etwa um die Mittagszeit freigeschaltet.

Falls ihr übrigens gerade erst euer Abo abgeschlossen habt: Seit ein paar Tagen könnt ihr die neuen PS Plus Essential-Spiele herunterladen. Mit dabei ist unter anderem das gelungene Dead Space-Remake.