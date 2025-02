PS Plus Februar 2025: Die neuen „Gratis“-Spiele könnt ihr ab heute downloaden

Der Januar ist vorbei, der nächste Monat hat begonnen und mit ihm folgt der übliche Trott: Auch im Februar gibt es neue „Gratis“-Spiele für PS Plus. Im Rahmen eures Essential-Abos könnt ihr ab sofort die entsprechenden Titel ohne weitere Zusatzkosten herunterladen.

Dabei gilt jedoch, dass ihr über ein aktives Abonnement des Sony-Dienstes verfügen müsst. Ist das der Fall, könnt ihr euch über den Zuwachs eurer digitalen Bibliothek auf der PS4 und PS5 freuen. Natürlich könnt ihr auf die Spiele auch zugreifen, wenn ihr über die beiden teureren Stufen PS Plus Extra und Premium verfügt.

PS Plus: Diese „Gratis“-Spiele gibt es im Februar

Wie schon in den vergangenen Monaten erwarten euch auch im Februar des aktuellen Jahres drei verschiedene Games für PS Plus. Diese könnt ihr nach einmaliger Aktivierung anschließend für die PS4 oder PS5 herunterladen, je nachdem für welche Konsole der jeweilige Titel existiert.

Nun aber Schluss mit den Vorworten, das sind die drei neuen „Gratis“-Spiele für PS Plus:

Payday 3 – PS5

– PS5 High on Life – PS5, PS4

– PS5, PS4 Pac-Man World: Re-Pac – PS5, PS4

Als Highlight sticht in diesem Monat der humorlastige Shooter High on Life hervor, welcher unter anderem aus der Feder des Rick and Morty-Schöpfers Justin Roiland stammt. In High on Life landet ihr unfreiwillig in einem Kampf ums Überleben, als Aliens die Erde angreifen. Die große Besonderheit? Alle eure Waffen sprechen mit euch – für ein Gag-Gewitter ist also durchaus gesorgt.

Lesetipp: Mehr zu High on Life erfahrt ihr in unserem 4P-Test

Außerdem könnt ihr euch im Februar über Payday 3 freuen. Der Koop-Shooter ist im September 2023 erschienen, war aber zu damaliger Zeit arg unfertig und verbuggt. Mittlerweile haben die Entwickler*innen nachgeholfen und zumindest einen akzeptablen Zustand erreicht. Ob sich ein Blick lohnt, müsst ihr selbst wissen. Vielleicht dann doch die Neuauflage des 3D-Pac-Man-Spiels von 1999? Die Qual der Wahl liegt bei euch.

Wann werden die „Gratis“-Spiele freigeschaltet?

Umgehend könnt ihr euch die Spiele leider nicht auf die Konsole holen: Wie üblich kündigt Sony das neue PS Plus-Angebot zwar immer an einem Mittwoch an, die eigentliche Freischaltung erfolgt jedoch erst am darauffolgenden Dienstag. In dem Fall bedeutet das, dass ihr seit dem 4. Februar loslegen dürft.

Falls ihr übrigens gerade erst euer PS Plus-Abo abgeschlossen habt, habt ihr ungünstigerweise die Januar-Spiele verpasst. Dafür gibt es aber immerhin beim Xbox Game Pass ebenso aktuellen Nachschub.