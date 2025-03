PS Plus: Ab jetzt gibt es ein Geschenk – seht nach, ob ihr es erhalten habt

Anfang Februar ist das PlayStation Network zusammengebrochen: Fast einen Tag lang war keine Verbindung mehr möglich. Mittlerweile ist es längst wieder stabil und Sony hat eine Entschädigung via PS Plus angekündigt – diese wird ab sofort verteilt.

Zur Erinnerung: Aufgrund des PSN-Ausfalls versprach Sony, dass alle Abonnent*innen von PlayStation Plus fünf zusätzliche Tage kostenlos erhalten. Wer jedoch zum besagten Zeitpunkt nicht über ein entsprechendes Abo verfügt hat, schaut leider in die Röhre. Für diese Nutzer*innen gibt es keine Entschädigung, obwohl sie mitunter ebenfalls von den Verbindungsproblemen betroffen waren.

PS Plus: So findet ihr heraus, ob ihr das Geschenk bereits erhalten habt

Eine neue E-Mail bezüglich der Entschädigung für den PSN-Ausfall gibt es derzeit wohl nicht. Stattdessen hat Sony damit begonnen, im Hintergrund das Geschenk nach und nach auszurollen, wie unsere englischsprachigen Kolleg*innen von PushSquare berichten. Demnach haben erste Accounts die Gutschrift über fünf Tage PS Plus erhalten.

Ob auch ihr bereits zu den Glücklichen gehört, könnt ihr ganz einfach selbst herausfinden. Besucht dafür im Browser die PS Store-Seite, meldet euch mit euren Nutzerdaten an und klickt anschließend auf euer Profil-Icon in der oberen rechten Ecke. Wählt nun „Abonnementverwaltung“ aus und ihr landet auf einer Seite, auf der das Ablaufdatum für euer aktuelles PS Plus-Abo angezeigt wird.

Dort könnt ihr sehen, ob das Datum bereits um fünf Tage verlängert wurde oder nicht. Sollte dies noch nicht der Fall sein, dann dürftet ihr wohl spätestens im Laufe der nächsten Tage die entsprechende Verlängerung erhalten. Schaut also einfach noch einmal innerhalb der Woche in die Abonnementverwaltung von PS Plus.

Was gibt es bei PS Plus im März?

Warum das PSN übrigens am 8. Februar rund 24 Stunden lang nicht erreichbar war, ist bislang immer noch nicht bekannt. Sony wollte diesbezüglich nicht ins Detail gehen, sondern sprach stattdessen ganz allgemein von Betriebsstörungen. Ein Datenleck wie einst beim PSN Hack von 2011 ist aber offenbar nicht entstanden.

Mittlerweile funktioniert Sonys Online-Dienst aber wieder weitgehend reibungslos. Zum Glück, denn die neuen PS Plus-Spiele stehen vor der Tür. Im März könnt ihr euch unter anderem auf ein großes Rollenspiel-Highlight einstellen, welches erst wenige Monate alt ist.

