PS Plus geschenkt: Sony kündigt Entschädigung nach PSN-Ausfall an

Es war der schlimmste Samstag seit langem für Nutzer auf der PS4 und PS5: Sie konnten nicht online spielen. Ein kompletter Ausfall des PlayStation Networks, kurz PSN, sorgte dafür, dass die Online-Dienste nicht erreichbar waren.

Mittlerweile konnte Sony das Problem beheben: Das PSN ist wieder da und mit ihm auch PS Plus, Multiplayer-Spiele, der Store und PlayStation Video. Wieso es zu diesem langwierigen Ausfall gekommen ist, wissen wir noch nicht. Es gibt immerhin eine Entschädigung für viele Betroffene.

Nach PSN Down: Sony verschenkt PS Plus

Gemäß einer Mitteilung auf Twitter sei es aufgrund eines „Betriebsproblems“ zu dem unerwarteten Ausfall im PSN gekommen. Der Konzern entschuldigt sich „für die Unannehmlichkeiten“ und dankt gleichzeitig der „Community für ihre Geduld“. Im letzten Absatz folgt dann das Versprechen der Entschädigung.

Alle Spieler*innen, die aktuell über ein Abo von PS Plus verfügen, erhalten fünf Tage zusätzlich geschenkt. Sie werden einfach an das bestehende Abonnement angehängt, ihr müsst dafür nicht aktiv werden. Ein kleines Geschenk, welches aber längst nicht alle Nutzer*innen des PSNs erreicht.



Wer nämlich nicht bei PS Plus an Bord ist, geht trotz des langen Ausfalls leer aus. Entsprechend zweigeteilt fallen viele Kommentare aus: Auf der einen Seite ist die Entschädigung nett, auf der anderen Seite heißt es ein wenig sarkastisch „Wir PS-Spieler, die kein PS Plus haben, bekommen also nichts, danke“.

Kritik an der Kommunikation

Zwischen einigen negativen Kommentaren zu den fünf PS Plus-Tagen findet sich aber auch viel Kritik an Sony selbst: Das Unternehmen habe während des Ausfalls, so der Vorwurf, zu wenig kommuniziert. Es gab gerade einmal einen Tweet, der den Ausfall bestätigte, aber ansonsten herrschte komplette Funkstille.

Nicht wenige fürchteten deshalb, dass eventuell das PSN erneut ins Ziel von Hackern geraten ist. 2011 sorgte ein solcher Angriff dafür, dass der Online-Dienst ganze 23 Tage offline war und zahlreiche persönliche Daten wurden seinerzeit entwendet. Seit dem kam es jedoch nicht mehr zu einem solchen extremen Vorfall.

Trotzdem hinterlässt Sonys kaum vorhandene Kommunikation Frust bei etlichen Spieler*innen. Bleibt zu hoffen, dass das Unternehmen bei künftigen Fehlern daran arbeitet.

