PS Plus Oktober: Auf diese drei „Gratis“-Spiele dürft ihr euch freuen

Die Temperaturen verraten es einem, der Blick auf den Kalender auch: Der Oktober steht vor der Tür. Passend dazu hat Sony jetzt die neuen „Gratis“-Spiele für PS Plus verraten.

Im kommenden Monat könnt ihr auch auf der PS5 mit einem wundervollen Remake gruseln, euch gegenseitig auf die Mütze geben oder in eine mysteriöse Visual Novel eintauchen. Wie immer gilt: Die Spiele gibt es nur für Abonnenten von PS Plus Essential ohne Zusatzkosten. Wer kein aktives Abo hat, schaut wie gewöhnlich in die Röhre.

PS Plus im Oktober: Welche „Gratis“-Spiele gibt es?

Im Detail könnt ihr euch über das neue Angebot von PS Plus ab dem 1. Oktober 2024 erfreuen. Dabei lassen sich die Neuzugänge ein weiteres Mal in Horror und Sport sowie dieses Mal Visual Novel einteilen. Letzteres eignet sich sogar für Spieler*innen, die bislang das Genre gemieden haben.

Diese drei „Gratis“-Spiele erwarten euch demnächst im Oktober bei PS Plus:

Dead Space – PS5

– PS5 WWE 2K24 – PS4, PS5

– PS4, PS5 Doki Doki Literature Club Plus – PS4, PS5

Spieler*innen, die sich gerne im Oktober gruseln, dürfen sich dabei besonders über das Remake von Dead Space freuen. Die Anfang 2023 veröffentliche Neuauflage des Sci-Fi-Horror-Spiels ist nicht nur optisch ein echter Hingucker, sondern überzeugt auch mit einer dichten Atmosphäre, spannenden Story und etlichen Schocker-Momenten. Noch mehr Infos gibt es derweil in unserem umfangreichen Test zum Dead Space-Remake.

Falls ihr hingegen lieber als Wrestler*in in den Ring steigt, dann dürfte WWE 2K24 euer Spiel sein. Natürlich mit zahlreichen bekannten Gesichtern, denn es handelt sich um eine offizielle Lizenzversoftung. Und wenn ihr mal Lust auf etwas ganz anderes habt, dann werft unbedingt einen Blick auf die Visual Novel Doki Doki Literature Club Plus. Die sieht zwar auf dem ersten Blick sehr gewöhnlich aus, bietet aber eine wahrlich einzigartige Spielerfahrung.

Falls ihr übrigens die „Gratis“-Spiele vom September noch nicht eingelöst habt: Ein paar Tage bleiben euch noch, um unter anderem bei PS Plus das aktuelle Harry Potter-Spiel abzuholen.