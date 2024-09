Die neuen PS Plus „Gratis“-Spiele im September – euch erwartet Sport & Horror

Der August hat sein Mandat niedergelegt, der September darf nun für 2024 mitmischen: Das verraten einem nicht nur die ersten Weihnachtsleckereien im Supermarkt, sondern auch der Umstand, dass es neue „Gratis“-Spiele für PS Plus gibt.

Wie fast immer zu Beginn eines neuen Monats könnt ihr euch, sofern ihr Abonnent von mindestens PS Plus Essential seid, neue Titel direkt auf eure PS4 oder PS5 holen. Welche genau zur Verfügung stehen, fassen wir für euch im Folgenden zusammen.

PS Plus im September: Welche „Gratis“-Spiele gibt es?

Gemäß der üblichen Regel dürft ihr euch auf drei „Gratis“-Spiele bei PS Plus im September freuen, die sich grob zweimal in Sport und einmal in seichten Horror einteilen lassen.

Seit dem 3. September 2024 könnt ihr im Detail die folgenden Spiele eurer Bibliothek hinzufügen:

Harry Potter: Quidditch Champions

MLB The Show 24

Little Nightmares 2

Ein Titel auf der Liste ist derweil keine Überraschung, denn bereits zuvor hat Publisher Warner Bros. Games bestätigt, dass die Neuveröffentlichung Harry Potter: Quidditch Champions Teil des September-Angebots ist. Dementsprechend können Abonnenten von PlayStation Plus Essential ohne weitere Zusatzkosten in die Welt des magischen Sports hineinschnuppern.

Im quasi geistigen Nachfolger von Harry Potter: Quidditch-Weltmeisterschaft schlüpft ihr in die Rolle eines Suchers, Treibers, Hüters oder Jägers und kämpft um den Sieg. Entweder im Rahmen der Singleplayer-Kampagne oder im Multiplayer-Modus. Sogar Koop-Partien werden unterstützt. Auf den PC und Xbox-Konsolen werden hingegen 29,99 Euro fällig.

Bei MLB The Show 24 bekommt ihr hingegen keinen aus der Fiktion entstandenen Sport geliefert: Es geht ganz um Baseball. Wenn ihr euch weder für Besen noch Schläger interessiert, ist eventuell Little Nightmares 2 eher euer Ding, sofern ihr eine gruselige Atmosphäre ertragt.

PS Plus: Wann werden die neuen „Gratis“-Spiele immer angekündigt?

Sofern Sony als PlayStation-Hersteller nicht kurzfristig seine Pläne ändert, dann erfolgt die Enthüllung der neuen „Gratis“-Spiele jeweils am letzten Mittwoch des aktuellen Monats. In diesem Fall war es der 28. August 2024.

Sechs Tage später, immer am ersten Dienstag des neuen Zyklus, folgt dann die Freischaltung der Spiele. In diesem Fall ist das also der 3. September 2024.

