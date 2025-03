PS Plus im April: Bald gibt es neue Gratis-Spiele für PS4 & PS5 – alle Infos zur Ankündigung

Der April, der macht bekanntlich, was er will – so sagt es zumindest eine bekannte Bauernweisheit. Eine Sache bleibt sich allerdings definitiv treu, denn auch im bevorstehenden Monat gibt es wieder neue Gratis-Spiele für PS Plus.

Wie üblich wird Sonys kostenpflichtiger Abo-Service regelmäßig um neue Titel erweitert, die ihr euch anschließend herunterladen könnt. Damit ihr nicht völlig unvorbereitet seid, verraten wir euch schon jetzt, wann genau das Line-up für PS4 und PS5 enthüllt wird.

PS Plus im April: Wann folgt die Ankündigung der Gratis-Spiele?

Wer PlayStation Plus schon etwas länger verfolgt, kennt natürlich längst den Rhythmus, in dem Sony seine Ankündigungen in die Welt trägt. Am letzten Mittwoch eines Monats werden die neuen Gratis-Spiele verraten, am darauffolgenden Dienstag folgt die Freischaltung.

Im Falle vom April ergibt sich dadurch, dass dieses Mal das Essential-Angebot am 26. März angekündigt wird. Meistens erfolgt die Neuigkeit um etwa 17:30 Uhr, es kann sich aber auch mal um ein paar Minuten verspäten. Wir werden euch natürlich umgehend darüber informieren, sobald die Infos bekannt sind.

Lesetipp: Die besten PS Plus-Spiele stellen wir euch in der Topliste vor

Ausgehend vom Ankündigungstag wissen wir auch schon, wann ihr die neuen Gratis-Spiele für PS4 und PS5 herunterladen dürft. Am 1. April, etwa gegen 12 Uhr, wird Sony das Angebot im PlayStation Network auffrischen. Den Bonus könnt ihr jedoch wie üblich nur wahrnehmen, wenn ihr mindestens PlayStation Plus Essential abonniert habt.

Gibt es schon Leaks für den April?

In der Vergangenheit ist es öfters passiert, dass Sony die Überraschung verdorben wurde. Für den April sieht es bislang aber gut aus: Noch gibt es keine Leaks zu den neuen Spielen von PS Plus. Sollte sich etwas daran ändern, werden wir euch ebenfalls so schnell wie möglich informieren.

Bis dahin könnt ihr aber noch die Zeit nutzen und die PS Plus-Spiele vom März nachholen. Unter anderem steckt diesen Monat im Abo ein Bioware-Rollenspiel, welches erst Ende 2024 das Licht der Welt erblickt hat.