PS Plus Januar 2025: Diese neuen „Gratis“-Spiele erwarten euch

Das neue Jahr hat gerade erst begonnen, da ist man bei Sony sofort hellwach und verkündet die neuen „Gratis“-Spiele für PS Plus. Schließlich erhaltet ihr auch 2025 wieder monatlich frisches Futter über die Essentials-Stufe des Abos.

Sofern bei euren Vorsätzen nicht dabei ist, den zahlungspflichtigen Dienst zu kündigen, könnt ihr euch somit im ersten Monat abermals über Zuwachs bei der digitalen Bibliothek für PS4 und PS5 erfreuen. Das gilt auch, wenn ihr die teureren Stufen, also PS Plus Extra und Premium, nutzt.

PS Plus Januar: Diese „Gratis“-Spiele gibt es 2025

Große Neuerungen an der Funktionsweise der „Gratis“-Spiele von PS Plus Essential gibt es nicht, sprich Sony stellt euch wie gehabt drei verschiedene Games zur Verfügung. Diese könnt ihr, solange euer Abo aktiv ist, über die Bibliothek eurer PS4 und PS5 herunterladen.

Nun aber genug der vielen Worte, das sind die neuen „Gratis“-Spiele im Überblick:

Suicide Squad: Kill the Justice League – PS5

– PS5 Need for Speed: Hot Pursuit Remastered – PS4

– PS4 The Stanley Parable Ultra Deluxe – PS4, PS5

Highlight in diesem Monat ist gewiss unserer Meinung nach The Stanley Parable Ultra Deluxe. Leider können wir euch gar nicht so viel dazu sagen, denn bei diesem erzählerischen Erlebnis ist fast schon jedes Wort eines zu viel. Nur so viel sei gesagt: Lasst euch vom Ersteindruck nicht täuschen. Ja, ihr spielt lediglich den Büroarbeiter Stanley, der gelangweilt vor seinem Computer sitzt.

Daraus entwickelt sich allerdings Stück für Stück ein Spiel, das so viel mehr bietet und zu philosophischen Überlegungen anregt. In unserem Test wusste die erweiterte Neuauflage von The Stanley Parable auf nahezu ganzer Linie zu überzeugen.

Außerdem könnt ihr euch im Januar die grafisch leicht verbesserte Version von Need the Speed: Hot Pursuit sichern. Dabei handelt es sich um den Ableger von 2010, der zehn Jahre später noch einmal überarbeitet wurde. Mit Suicide Squad: Kill the Justice League wandert hingegen eine der größten Enttäuschungen des letzten Jahres auf eure PS5, welche aber dennoch zumindest vom Gameplay-Flow her durchaus interessante Ansätze bietet. Der Service-Shooter ist allerdings gewaltig gefloppt.

Wann werden die „Gratis“-Spiele freigeschaltet?

Sofort loszocken ist aber nicht: Die Ankündigung des PS Plus Line-ups erfolgt fast immer an einem Mittwoch, während erst am darauffolgenden Dienstag die Spiele freigeschaltet werden. In dem Fall bedeutet das: Die neuen „Gratis“-Spiele könnt ihr ab dem 7. Januar über PS Plus herunterladen.

Bis dahin habt ihr noch ein wenig Zeit, um euch die Dezember-Games von PS Plus zu sichern. Falls ihr das nämlich noch nicht in die Wirklichkeit umgesetzt habt, wird es jetzt höchste Eisenbahn. Unter anderem erwartet euch ein echt beeindruckendes Koop-Highlight.

Quelle: PlayStation