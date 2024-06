PS Plus Juli 2024: Das sind die neuen „Gratis“-Spiele des Monats

Bald gibt es Nachschub für die PS5 und PS4: Sony hat die neuen „Gratis“-Spiele für PS Plus-Abonnenten im Juli verraten. Wie zuletzt erwarten euch erneut drei Titel, die ihr bereits demnächst ohne Zusatzkosten herunterladen dürft.

Allerdings gilt wie immer: Das Angebot steht lediglich aktiven Abonnenten von PlayStation Plus Essential oder einem der beiden höheren Stufen zur Verfügung. Wer den kostenpflichtigen Dienst nicht nutzt, der bleibt leider bei den vorgestellten Videospielen außen vor.

PS Plus: Die „neuen „Gratis“-Spiele im Juli 2024

Aber jetzt ohne weiter um den heißen Brei herum zu reden, folgen hier die neuen „Gratis“-Spiele, die ihr ab dem 2. Juli 2024 über euer PS Plus-Abo erhaltet:

Borderlands 3 – PS5 & PS4

NHL 24 – PS5 & PS4

Among Us – PS5 & PS4

Highlight in diesem Monat dürfte gewiss Borderlands 3 sein. Obwohl der Loot-Shooter schon stolze fünf Jahre auf dem Buckel hat, ist er immer noch ein unterhaltsamer Zeitvertreib. Immerhin schießt ihr euch durch verschiedene, mal mehr und mal weniger offene, Gebiete, sammelt immer stärkere Waffen und andere Ausrüstungsgegenstände und das sogar optional im Koop-Modus. Lediglich die Story ist im Vergleich zum Vorgänger eine ganze Ecke schwächer.

Mit Among Us gibt es derweil einen großen Indie-Hit, der vor allem in Corona-Zeiten rauf und runter gespielt wurde. Und falls euch das aktuelle EM-Fieber nicht gepackt hat, dürft ihr immerhin in NHL 24 auf dem Eis unterwegs sein. Außerdem könnt ihr ein Inhaltspaket für Genshin Impact abstauben, welches euch ein paar Ingame-Gegenstände verleiht.

Falls ihr gerade erst euer Abo für PlayStation Plus Essential, Extra oder Premium abgeschlossen habt, könnt ihr euch jetzt noch die PS Plus-Spiele vom Juni sichern. Auch bei den beiden teureren Abo-Stufen wurde vor Kurzem der Games-Katalog erweitert.

Quelle: PlayStation Pressemitteilung