PS Plus: Letzte Chance – Diese 8 Spiele fliegen schon bald aus der Sammlung

Seid ihr Mitglied bei Sonys Spiele-Service, solltet ihr jetzt die Ohren spitzen: Gleich acht Titel fliegen in den kommenden Wochen aus der Sammlung von PS Plus.

Dies offenbart euch die Last Chance to Play-Sektion des Abonnement-Angebots an der entsprechenden Stelle. Unter den acht Games, die schon bald rausfliegen, verbirgt sich das eine oder andere Highlight.

PS Plus: Diese 8 Spiele könnt ihr nur noch kurze Zeit im Abo zocken

Wollt ihr euch den acht scheidenden Spielen im PS Plus-Abo noch einmal in aller Ausführlichkeit widmen, solltet ihr also flinke Finger beweisen. Üblicherweise verbleiben euch nur wenige Wochen, ehe euch die berühmt-berüchtigte letzte Chance zum Spielen genommen wird (via Eurogamer). Bis in den April sollten sie jedoch noch verfügbar sein, womit euch zumindest noch ein paar Stündchen Spielzeit verbleiben.

Zu den acht Titeln, die sich aus dem PlayStation Plus-Aufgebot verabschieden, zählen die folgenden Vertreter:

Animal Well

Tales of Kenzera: Zau

Kena: Bridge of Spirits

Slay The Spire

Deliver Us Mars

Miasma Chronicles

Stray Blade

Nour: Play With Your Food

Vor allem Animal Well stieß bei Spielenden und Kritik auf positives Feedback, wurde das kampffreie Metroidvania doch für seinen pixeligen Art-Style gelobt. Doch auch Kena: Bridge of Spirits ist mindestens einen Blick wert, lädt das atmosphärische Adventure doch nur so ein, von euch erkundet zu werden.

Passend dazu: Unser Test zu Kena: Bridge of Spirits – Der Hit, der aus dem Nichts kam

Slay The Spire hingegen zählt zu den Klassikern, wenn es darum geht, eure Zeit mit nur einem Spiel möglichst abwechslungsreich und kurzweilig zu vertreiben. Der Roguelike-Deckbuilder freut sich auf seinen zweiten Teil, der in 2025 zu den Hype-Highlights der 4P-Redaktion zählt.

Natürlich verzeichnen Abonnentinnen und Abonnenten nicht nur Abgänge: Die neuen „Gratis“-Spiele für PS Plus Extra und Premium im März halten starken Nachschub für die Spielesammlung bereit.

Quelle: Eurogamer