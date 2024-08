PS Plus: Letzte Chance für Horizon & Co. – Diese 12 Spiele fliegen bald aus dem Abo

Auch Sonys Spielekatalog schmilzt in der sommerlichen Hitze förmlich dahin: PS Plus-Mitglieder müssen sich in den kommenden Wochen darauf einstellen, dass gleich zwölf Titel aus dem Abonnement weichen.

Mit dabei ein besonders beliebter Vertreter: Horizon Forbidden West – Guerilla Games preisgekröntes Action-Adventure – findet sich ebenfalls in der „Letzte Chance“-Sparte wieder. Doch auch die restlichen elf Games, die aus dem Aufgebot von PlayStation Plus fliegen, sind einen verabschiedenden Blickes würdig.

PS Plus: Von diesen 12 Spielen verabschieden wir uns schon bald

Neben Sonys First Party-Titel fallen noch weitere Hochkaräter unter die zwölf Titel, die die Spielebibliothek von PS Plus verlassen müssen. Beispielsweise das ähnlich positiv wie Horizon aufgenommene NieR Replicant, aber auch Marvel’s Midnight Suns sowie Alien Isolation. Die vollständige Auflistung aller scheidenden Spiele findet ihr nachfolgend:

Horizon Forbidden West

Marvel’s Midnight Suns

Dragon Ball Xenoverse 2

Alien Isolation

NieR Replicant

Spiritfarer

Star Ocean: The Divine Force

Cloudpunk

Star Ocean: integrity and faithlessness

Star Ocean: Till the End of Time

Star Ocean: The Last Hope

Star Ocean: First Departure R

Schon vor wenigen Monaten, im Mai des Jahres, zog Sony auch Horizons ersten Teil, Zero Dawn, vom PS Plus-Abonnement ab. Dies wunderte Fans wie Fachpresse gleichermaßen, gilt die gesamte Reihe an sich doch als eines der populärsten und meistgespielten Franchises des Unternehmens in den vergangenen Jahren.

Vor allem bei den von uns hervorgehobenen Titeln – also NieR Replicant, Alien Isolation, aber auch Marvel’s Midnight Suns und selbstredend Horizon Forbidden West – legen wir euch ob der knappen verbleibenden Zeit, die euch bleibt, ans Herz, sie einmal anzuspielen. Unsere Tests zu den jeweiligen Spielen haben wir euch innerhalb dieses Absatzes einmal verlinkt, falls ihr euch eine noch ausführlichere Empfehlung einholen wollt. Welche Gratis-Spiele für PS Plus der August im Gepäck hatte, erfahrt ihr natürlich ebenso bei uns.

Quellen: ResetEra