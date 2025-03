PS Plus März 2025: Die 3 neuen „Gratis“-Spiele vorgestellt – eines ist ein echter Kracher

Es ist kaum zu glauben, aber tatsächlich steht schon der März 2025 vor der Tür – und mit ihm neue „Gratis“-Spiele für PlayStation Plus. Der Abo-Dienst für die PS4 und PS5 bringt demnächst wieder frisches Futter für eure Konsole.

Natürlich gilt wie jeden Monat, dass das Angebot lediglich für euch gültig ist, wenn ihr über ein aktives Abonnement von PS Plus Essential verfügt. Ist das der Fall, könnt ihr anschließend die neuen Titel eurer digitalen Bibliothek hinzufügen. Ebenso ist das möglich, wenn ihr die Stufen Extra oder Premium monatlich bezieht.

PS Plus: Diese „Gratis“-Spiele gibt es im März 2025

Wie schon in den vorherigen Monaten erwarten euch im März 2025 erneut drei verschiedene Spiele, die ihr „gratis“ via PS Plus erhaltet. Sobald ihr diese einmalig für PS4 oder PS5, je nach Verfügbarkeit und Konsole, aktiviert habt, könnt ihr sie im Anschluss herunterladen. Zumindest solange ihr euer Abo fortsetzt.

Jetzt aber genug mit den vielen Vorworten, hier sind die drei „Gratis“-Spiele für PS Plus im März:

Dragon Age: The Veilguard – PS5

– PS5 Sonic Colors Ultimate – PS4

– PS4 Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection – PS4 & PS5

Das Highlight in diesem Monat ist natürlich Dragon Age: The Veilguard, welches überraschend früh in das PS Plus-Angebot aufgenommen wird. Das Bioware-Rollenspiel ist schließlich erst im Oktober 2024 erschienen und war einer der Hoffnungsträger für Publisher EA. Die finanziellen Ziele konnte der Titel allerdings nicht erfüllen.

Lesetipp: Mehr zu Dragon Age: The Veilguard findet ihr in unserem Test

Abseits davon könnt ihr euch im März außerdem noch über die Neuauflage von Sonic Colors freuen, die vor allem Fans der 2D-Spiele des blauen Igels erfreuen dürfte. Mögt ihr hingegen lieber kämpfende Schildkröten, die für ihr Leben gern Pizza essen, dann stürzt ihr euch in die Cowabunga Collection der Ninja Turtles. In der stecken gleich 13 Spiele der berühmten Kröten, die hier und da etwas angepasst worden sind.

Wann werden die „Gratis“-Spiele freigeschaltet?

Sofort könnt ihr euch die neuen PS Plus-Spiele allerdings nicht herunterladen. Die Ankündigung erfolgt zwar immer an einem Mittwoch, der Download ist jedoch erst später möglich. Genauer gesagt könnt ihr ab dem 4. März die frischen Titel im PS Store finden und aktivieren. Dementsprechend müsst ihr euch leider aktuell noch ein paar Tage gedulden.

Falls ihr gerade erst euer Abonnement abgeschlossen habt, könnt ihr euch jetzt noch auf den letzten Metern die PS Plus-Spiele vom Februar sichern. Dort erwartet euch unter anderem ein knackiger Koop-Shooter.

Quelle: PlayStation