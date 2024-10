PS Plus November 2024: Die neuen „Gratis“-Spiele des Monats vorgestellt

Draußen ist es früher dunkel, es wird kälter und man kuschelt sich öfters vor den Fernseher: Und wie besser die Zeit verbringen als mit neuen „Gratis“-Spielen, die euch schon bald via PS Plus zur Verfügung stehen?

Wie üblich kurz vor Monatsende hat Sony die Hüllen fallen gelassen und verraten, welche Titel ihr schon bald mit der Essential-Stufe des Abo-Services spielen könnt. Diese Info wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten, deshalb Vorhang auf für das November-Angebot der „Gratis“-Spiele.

PS Plus November: Diese „Gratis“-Spiele erwarten euch

Eine Sache noch vorweg: Wie üblich könnt ihr die im folgenden genannten Titel lediglich herunterladen, wenn ihr über ein aktives Abonnement von mindestens PlayStation Plus Essential verfügt. Ist das nicht der Fall, schaut ihr leider in die Röhre.

Alle anderen dürfen sich aber freuen, denn demnächst gibt es bei PS Plus die folgenden drei „Gratis“-Spiele, die ab dem 5. November 2024 zur Verfügung stehen:

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged – PS4 & PS5

– PS4 & PS5 Ghostwire: Tokyo – PS5

– PS5 Death Note Killer Within – PS4 & PS5

Obwohl Halloween dann schon vorbei ist, sticht im Angebot vor allem Ghostwire: Tokyo hervor. Immerhin ist es eines der letzten Spiele vom japanischen Studio Tango Gameworks, welches euch den Namen entsprechend gegen Geister und Dämonen in der japanischen Hauptstadt antreten lässt. Die Atmosphäre ist dabei durchaus gelungen, die Kämpfe und die Story sind hingegen nicht unbedingt das Nonplusultra.

Fans von rasanten Arcade-Racern sollten sich derweil Hot Wheels Unleashed 2 nicht entgehen lassen. Mit den berühmten Spielzeugflitzern rast ihr hier nur über die verschiedenen Strecken, die mitunter auch von Nutzer*innen erstellen worden sind. Und wer hingegen Among Us und Anime mag, sollte einen kleinen Blick auf Death Note Killer Within riskieren.

Bevor ihr euch allerdings auf die November-Spiele stürzt, könnt ihr vorher noch die aktuellen PS Plus „Gratis“-Spiele vom Oktober abholen, sofern noch nicht geschehen. Unter anderem wartet dort das Remake von Dead Space auf euch.