PS Plus: Preisgekröntes Rollenspiel-Highlight ist jetzt „kostenlos“ verfügbar – doch es gibt einen Haken

Für die Nutzerinnen und Nutzer von Sonys Spiele-Service hat sich der PlayStation-Hersteller in diesem Monat ein ganz besonderes Highlight herausgepickt, das ihr schon mit der günstigsten der verfügbaren Stufen des Abonnements eurer Bibliothek hinzufügen könnt. Die Rede ist von einem preisgekrönten Action-Rollenspiel aus dem Hause Blizzard Entertainment, welches sich seinen Weg in das Essentials-Paket von PS Plus im Juli schnetzelt.

Klar, es geht natürlich um Diablo 4, das Zeit seines Erscheinens im Jahr 2023 überwiegend positiv aufgenommen wurde und als neuester Eintrag des überaus populären Franchise an den Start ging. Mittlerweile blickt Blizzard auf zwei erfolgreiche Jahre, etliche Inhalts-Patches und sogar eine Erweiterung – Vessel of Hatred – zurück, während PS5-Spielerinnen und -Spieler den mit dem D.I.C.E-Award ausgezeichneten Hack’n’Slay-Hit im Rahmen ihrer Mitgliedschaft ohne Zusatzkosten ausprobieren können – wäre da nicht ein dicker Haken.

PS Plus: Diablo 4 ab sofort im Essentials-Abo verfügbar – Probleme verhindern Download

So weit, so spannend, erwartet PS Plus-Kundinnen und -Kunden doch die böse Überraschung erst, wenn sie versuchen, den Download-Button bei Blizzards Blockbuster zu betätigen. Denn so mancher Userin und manchem User stellen sich folglich nicht die höllischen Horden Sanktuarios, die es in Diablo 4 reihenweise zu zerpflügen gilt, in den Weg, sondern viel eher eine lästige Fehlermeldung, die sie am Herunterladen des Action-Krachers hindern.

Denn kurioserweise bleiben euch im Falle des Falles nur die Pforten in die dämonische Unterwelt Diablos versperrt – bei den beiden anderen Vertretern, King of Fighters 15 und Jusant, die ebenfalls Essential-Titel sind, gibt es wohl keine Auffälligkeiten zu berichten. Wollt ihr das Rollenspiel in eure Bibliothek hieven, so kann es passieren, dass euch der Hinweis „Nicht zum Kauf verfügbar. Du besitzt bereits eine andere Edition“ entgegen geschleudert wird und das obwohl ihr den vierten Ableger gar nicht zu eurem Besitz zählt (via Push Square).

Passend dazu: PlayStation Plus: Diese 3 neuen Gratis-Spiele gibt es ab sofort für euch

Der Grund dafür liegt wohl in einem Systemfehler, der auftritt, wenn ihr die Beta von Diablo 4 gespielt habt. Dies versteht der PlayStation Store folglich als Vollversion und verhindert somit, dass ihr euch das Highlight der aktuellen PS Plus-Spiele sichern könnt. Abhilfe verspricht derzeit nur ein Fix seitens Sony selbst – der allerdings nicht all zu lange auf sich warten lassen dürfte, denn natürlich will man seine zahlende Kundschaft nicht im Regen stehen lassen.

Auch wir empfehlen euch einen Abstecher in das von den Dämonen und Untoten geplagte Sanktuario zu unternehmen und legen euch unseren Test zu Diablo 4 ans Herz, wenn ihr unentschlossen sein solltet. Habt ihr doch Blut geleckt, solltet ihr womöglich auch einen Blick auf die Erweiterung, Vessel of Hatred, werfen, die wir im Test natürlich ebenfalls von euch unter die Lupe genommen haben.

Quellen: Push Square