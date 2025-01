PS Plus: Schlechte Nachrichten für PS4-Spieler – große Änderung angekündigt

Seit Jahren bewirbt Sony seinen kostenpflichtigen Abo-Service PS Plus damit, dass ihr monatlich mehrere „Gratis“-Spiele für die PS4 und PS5 bekommt. Zukünftig ist damit aber Schluss, denn eine Plattform streicht der Konzern aus dem Angebot.

Genauer gesagt geht es um die PS4: Die Konsole ist seit 2013 auf dem Markt, feiert also in diesem Jahr schon ihren zwölften Geburtstag. Nach und nach fährt Sony den Support runter, neue Spiele gibt es seitens des Unternehmens schon länger nicht mehr. Als nächstes erwischt es nun PS Plus.

PS Plus: Bald gibt es keine PS4-Spiele mehr

Im Rahmen der Bekanntgabe der neuen PS Plus-Spiele für den Februar 2025 erwähnt Sony, dass es für Nutzer*innen auf der PS4 zukünftig eine große Änderung gibt. In naher Zukunft wird sich das Abo bei den monatlichen Games auf die aktuelle PS5 konzentrieren und Angebote für den Vorgänger reduzieren.

Genauer gesagt sind ab Januar 2026 PS4-Spiele nicht mehr ein fester Bestandteil von PS Plus, wie es in einer Pressemitteilung heißt. In Ausnahmefällen können noch Titel angeboten werden, die sowohl auf der PS5 als auch auf der PS4 laufen. Darauf verlassen solltet ihr euch allerdings nicht.

„Viele unserer Spieler spielen aktuell auf der PS5 und sind dazu übergegangen, PS5-Titel aus den monatlichen Spielen und dem Spielekatalog einzulösen und aufzurufen. PlayStation Plus folgt dieser Entwicklung und fokussiert sich ab Januar 2026 darauf, im Rahmen der monatlichen Spiele und des Spielekatalogs PS5-Titel anzubieten“, so das Unternehmen.

Keine Änderung für bestehende Spiele

Wer bereits den Umzug von der PS3 auf die PS4 mitgemacht hat, kennt dieses Vorgehen bereits. Auch damals hat Sony irgendwann die vorherige Konsolengeneration nicht mehr als Teil des Spieleangebots in Betracht gezogen. Nun erlebt die PS4 das gleiche Szenario, wobei sich an eurer vorhandenen Bibliothek natürlich nichts ändert.

PS4-Spiele, die ihr in der Vergangenheit via PS Plus aktiviert habt, könnt ihr auch weiterhin herunterladen und spielen, solange euer Abonnement gültig ist. Das gilt ebenso für die Titel, die über PS Plus Extra und Premium zur Verfügung stehen: Diese sind weiterhin spielbar, bis sie eventuell irgendwann aus dem Katalog genommen werden.

Diesen Monat und auch das restliche Jahr erhaltet ihr aber ohnehin noch einige PS4-Spiele. Im Februar erwartet euch bei PS Plus unter anderem ein Koop-Erlebnis und ein Witz-Shooter.

Quelle: Pressemitteilung PlayStation