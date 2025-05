PS5: 11 neue Spiele in dieser Woche – eines sticht besonders hervor

Wir sparen uns an dieser Stelle die Floskel „alles neu macht der Mai“, denn euch ist längst bewusst, dass jede Woche frische Spiele erscheinen – auch für die PS5.

Gleich elf Titel schaffen es in den kommenden Tagen auf Sonys Konsole: Einige von ihnen sind bereits auf anderen Plattformen verfügbar und landen erstmalig auf der PlayStation, andere erblicken überall das erste Mal das Licht der Welt. Wir verraten euch, welche PS5-Spiele erscheinen und welches Highlight sich darunter verbirgt.

PS5: Auf 11 neuen Spiele könnt ihr euch diese Woche freuen

Falls ihr, aus unerfindlichen Gründen angesichts der Highlights der letzten Wochen wie Blue Prince, Clair Obscur: Expedition 33 (hier im Test) und dem Oblivion-Remastered (hier im Test), derzeit hungrig auf der Suche nach neuem Spielefutter seid, solltet ihr euch drei Tage dick im Kalender anstreichen. An denen wird die PS5 nämlich mit den besagten elf Titeln versorgt, wie Releases.com verrät. Im Folgenden findet ihr alle Daten und Spiele:

6. Mai:

Age of Empires 2: Definitive Edition

Captain Blood

King Arthur: Legion IX

8. Mai:

The Midnight Walk

Revenge of the Savage Planet

Spirit of the North 2

Empyreal

Wings of Endless

9. Mai:

Little Kitty, Big City

Spiritfall

What Comes After

Wie immer erwartet euch eine bunte Genre-Mischung, es kommen sowohl Taktik-Fans als auch Tierfreunde und Liebhaber*innen emotionaler Geschichten auf ihre Kosten. Dazwischen gibt es bunte und blutige Action und der Großteil stammt auch noch aus dem niedrigeren Preissegment. In Zeiten, in denen nicht nur die PS5, sondern auch die Xbox samt Zubehör immer teurer werden, eine wahre Wohltat.

Ältere, aber nicht minder gute PS5-Spiele findet ihr hier:

Das große Highlight der Woche: The Midnight Walk

Welche Titel euch davon besonders interessieren, hängt natürlich von eurem Spielegeschmack ab. Eines wollen wir euch aber in jedem Fall ans Herz legen, denn schon die Trailer verraten, dass euch hier etwas ganz Besonderes erwartet. Gemeint ist The Midnight Walk von Entwicklerstudio MoonHood: Das narrative Puzzle-Adventure aus der Ego-Perspektive serviert euch nämlich einen einzigartigen Look, weil alle Figuren und Häuser aus Lehm gemacht sind und tatsächlich existieren.

Hier seht ihr die Lehmmännchen aus The Midnight Walk in Aktion:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was ihr in den bisherigen Werbevideos sehen könnt, sind also keine ausschließlich am Computer generierten Gestalten; es handelt sich um echte Handarbeit. Spielerisch müsst ihr den titelgebenden Midnight Walk beschreiten und dabei kleine Rätsel lösen, die oft mit Licht zusammenhängen. All das wird in eine düstere Atmosphäre getaucht, ist also ein Titel für einen spannenden Spieleabend bei Kerzenlicht.

The Midnight Walk erscheint übrigens nicht nur für PS5, sondern auch für Xbox und PC, einzig die Nintendo Switch geht leer aus. Falls es euch jetzt schon in den Fingern juckt: Einige der Macher*innen haben vorher das ebenfalls sehr spannend aussehende Lost in Random entwickelt, das ihr auf den meisten Plattformen oft sehr günstig findet und bereits die kreativen Ideen erkennen lässt, die offenbar in The Midnight Walk geflossen sind.

Quelle: Releases.com, YouTube /MoonHood