PS5: Dieses exklusive Open World-Spiel schießt jetzt an die Spitze der Vorbesteller-Charts

Die Verschiebung von GTA 6 schafft Raum im Spielejahr 2025 und gibt anderen Publishern, ihre Titel deutlich leichter zu positionieren – auch auf der PS5.

Von Rockstars jüngster Ankündigung profitieren nämlich einige Unternehmen, darunter natürlich auch Sony selbst. Das gerade erst auf den 2. Oktober terminierte Ghost of Yōtei hat nun nämlich freie Bahn, im Herbst Spieler*innen mit seiner Open World vor den Bildschirm zu fesseln. Darauf haben offenbar viele Bock, wie die derzeitigen Vorbesteller-Charts zeigen.

PS5: Ghost of Yōtei geht bei Vorbesteller*innen durch die Decke

Wie Push Square berichtet, hat es sich Ghost of Yōtei sowohl in der USA als auch in Großbritannien an der Spitze der Vorbesteller-Charts gemütlich gemacht: Die zehn Euro teurere Digital Deluxe Edition sogar noch vor der regulären Variante. Wir haben einen Blick in den deutschen PlayStation-Store geworfen und sind (fast) zu demselben Ergebnis gekommen – mit einem kleinen Unterschied.

Ghost of Yōtei dominiert auf der PS5 derzeit die Vorbesteller-Charts. Credit: Sony Interactive Entertainment / 4P Screenshot

Zwar ist auch bei uns die Digital Deluxe Edition von Ghost of Yōtei ganz oben, doch auf dem zweiten Platz befindet sich nicht die reguläre Variante, sondern die Iconic Edition von F1 25, dem Formel 1-Racer. Trotzdem dominiert das zweite Samurai-Abenteuer von Sucker Punch Productions klar die Charts und die Verschiebung von GTA 6 dürfte nicht ganz unschuldig daran sein. Schließlich haben die Leute im Herbst auf einmal Zeit für eine andere Open World.

Dass die Deluxe Variante beliebter ist als die normale ist übrigens eine Beobachtung, die sich durch die Vorbesteller-Liste zieht. Auf Platz 4 befindet sich derzeit die Premium Edition von Doom: The Dark Ages und auf Platz 5 die Deluxe Edition von Elden Ring: Nightreign – beide vor ihren günstigeren Standard-Versionen. Gleiches gilt auch für Roadcraft, Death Stranding 2 und Wuchang: Fallen Feathers.

Die Digital Deluxe Edition von Ghost of Yōtei lockt übrigens nur mit einigen kosmetischen Gegenständen, einen Vorabzugang oder Gameplay-DLC erhaltet ihr für die zusätzliche Gebühr von zehn Euro nicht. Im jüngst veröffentlichten Trailer verriet man derweil nicht nur den Release-Termin, sondern zeigte auch einiges von der Story, bei der euch wieder eine blutige Rache-Geschichte erwartet.

