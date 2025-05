PS5: Dieses legendäre Xbox-Spiel kommt zum ersten Mal auf die Konsole – Fans sind schockiert

Bei früheren Konsolengenerationen mag es anders gewesen sein, aber die Unterschiede zwischen Xbox Series X|S und PS5 werden zunehmend geringer – auch, was Spiele angeht.

Nachdem jüngst Forza Horizon 5 bereits auf die Konkurrenzkonsole gebrettert ist, folgt nun auch die Neuauflage eines echten Kult-Shooters. Gemeint ist das gestern frisch angekündigte Gears of War: Reloaded, das den ersten Ableger der Reihe aus der Mottenkiste holt. Und wer das Original besitzt, darf sich doppelt freuen – zumindest mit einer Einschränkung.

Gears of War: Reloaded bringt Shooter auf PS5

Zusammen mit der überraschenden Enthüllung folgte auch direkt ein konkretes Release-Datum: Am 26. August erscheint Gears of War: Reloaded und dann natürlich nicht nur für PS5, sondern auch für Xbox Series X|S und PC, wie der offizielle Twitter-Kanal der Reihe verrät. Wer das Original bereits auf einer der beiden letztgenannten Plattformen als digitale Version und Ultimate Edition besitzt, dem schenkt man die Neuauflage netterweise – Käufer*innen der physischen schauen in die Röhre.

Auf der offiziellen Xbox-Website findet ihr weitere Infos zur als Reloaded bezeichneten Rundumsanierung (womit man sich clever den Diskussionen um Remaster oder Remake entzieht). Dort ist unter anderem die Rede von 4K und 120 FPS, Cross-Progression und Cross-Play auf allen Plattformen, weshalb man die Version möglicherweise nicht ganz zu Unrecht als „definitiven Weg, das Spiel zu erleben“ bezeichnet.

Auch wenn man das 20-jährige Jubiläum der Gears of War-Reihe erst 2026 feiert, will man die Festivitäten bereits mit Reloaded einläuten und den Titel so möglichst vielen Spieler*innen zugänglich zu machen – daher auch der Release auf der PS5 und der günstigere Preis von 39,99 Euro. Enthalten sind übrigens alle Elemente der Ultimate Edition: die zusätzliche Kampagne, alle Multiplayer-Modi und -Karten, Charaktere und kosmetische Gegenstände.

Fans sind schockiert – in jedweder Hinsicht

Die Reaktionen auf die Enthüllung sind vor allem eines: Geprägt von Schock und Überraschung. Viele jubeln und freuen sich, nicht nur über die Rückkehr von Gears of War, sondern auch, weil sie den Shooter nun erstmals auf der PlayStation erleben können. Andere wiederum beschweren sich: „Gears auf PS5 fühlt sich so falsch an. Traurig, was Satya Nadella und Phil Spencer getan haben“, schreibt beispielsweise Nutzer*in SelectOneNow.

Einen Trailer zur Ankündigung gab es seltsamerweise nicht, ihr müsst also mit dem Screenshot auf der oben verlinkten Website vorliebnehmen – vermutlich folgt einer, wenn wir dem Release am 26. August näherkommen. Dann landet Gears of War: Reloaded auch im Game Pass Ultimate. Wenn euch das noch viel zu lange dauert, dann kommen euch vielleicht diese elf neuen Spiele für die PS5 eher entgegen.

