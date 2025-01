PS5: Dieses Zubehör wird jetzt immer beliebter – „Gutes Zeug“

Der PlayStation Portal Remote Player hat sich 2024 anscheinend als sehr gefragtes Zubehör für die PlayStation 5 erwiesen. Das zumindest bestätigte Mat Piscatella, geschäftsführender Direktor und Analyst für die Videospielbranche bei Circana.

Über vier Prozent aller PS5-Nutzerinnen und -Nutzer in den USA besitzen den Handheld-Zugang zu PS5-Spielen demnach mittlerweile schon. Auf Basis von Schätzungen und im Detail bedeutet das, dass bis Ende 2024 mehr als 980.000 Einheiten verkauft wurden.

PlayStation 5 und PS Portal: So lohnenswert ist das Geschäft

„Es war eine großartige Feiertagssaison für die PlayStation Portal in den USA“, so Piscatella in einem Post auf dem Portal Bluesky. „Das Gerät erreichte eine über vierprozentige Installationsbasis bei der PS5 und belegte Platz eins bei den Zubehör-Umsätzen im Jahr 2024.“ Besonders bemerkenswert sei das Verhältnis von verkauften Geräten zur installierten Konsolenbasis: „Die Anbindungsrate ist um einen ganzen Prozentpunkt höher, als ich erwartet hatte. Gutes Zeug“, bestätigte Piscatella abschließend.

Auch finanziell hat sich der PlayStation Portal Remote Player für Sony ausgezahlt. In den USA erzielte das Gerät die höchsten Umsätze aller Gaming-Zubehörartikel im Jahr 2024. Die starke Nachfrage zum Jahresende sorgte dafür, dass die Verkaufszahlen sogar über den ursprünglichen Erwartungen lagen, wie VGChartz berichtet.

Das Portal veröffentlicht Marktdaten zur Videospielbranche und schätzt unter anderem die Verkaufszahlen von Konsolen und Spielen auf Basis verschiedener Quellen wie Händlerdaten, Unternehmensberichten und eigene Berechnungen.

Weiteres PS5-Zubehör findest du hier:

Wachstumspotenzial für PS5-Remote Play

Trotz dieses Erfolgs bleibe diese Art des Gamings allerdings immer noch eine Nischenfunktion, so Piscatella weiter. „Remote Play betrifft nach wie vor nur einen kleinen Teil des gesamten Publikums, aber es wächst und zeigt starkes Potenzial für die Zukunft. Also haben wir das schon mal für uns, was schön ist“, fasst er zusammen.

Bei PS Portal handelt es sich um ein Handheld-Gerät, das als Remote-Streaming-Device für die PlayStation 5 dient. Es verfügt über einen 8-Zoll-LCD-Bildschirm (1080p, 60 Hz) und einen integrierten DualSense-Controller mit adaptiven Triggern und haptischem Feedback. Das Gerät nutzt Wi-Fi-Streaming für PS5-Spiele über Remote Play, erfordert aber eine stabile Internetverbindung und eine eingeschaltete PS5. Es unterstützt keine eigenständige Spielausführung, kein Cloud-Gaming und keine VR-Funktionalität. Statt Bluetooth nutzt es PlayStation Link für kabellose Audioverbindungen.

Der PlayStation Portal Remote Player 🛒 kostet bei Amazon derzeit 219 Euro (4,1 von fünf Sternen), normalerweise bekommt ihr das Gerät zwischen rund 200 und 250 Euro. Wer es auch ausprobieren will, kann sich an den neuen PS5-Spielen der nächsten Woche versuchen. Es gibt gleich mehrere Titel, die sich dafür anbieten.

Quellen: VGChartz, Bluesky/ ‪@matpiscatella.bsky.social‬, Amazon

