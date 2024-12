PS5: Diese Funktion dürfte gar nicht existieren – „das war also eine verdammte Lüge“

Die PlayStation 5 erfreut sich weltweit großer Beliebtheit – nicht nur wegen ihrer beeindruckenden Spielebibliothek, sondern auch aufgrund ihrer leistungsstarken Hardware. Doch ein YouTuber hat jetzt ein Feature entdeckt, das Sony bislang nicht öffentlich gemacht hat.

Mithilfe eines technischen Tricks zeigt Lowest Logan in seinem Video, wie PS3-Spiele auf der PS5 gespielt werden können. Diese Entdeckung begeistert zahlreiche Retro-Fans und sorgt in der Community für Gesprächsstoff. Manche sind sogar regelrecht verärgert, dass es keine offizielle Bestätigung des Features gibt.

PS5: So lassen sich PS3-Titel spielen

Das Video mit dem Titel „Ran PS3 Games on PS5 Silicon to Prove Sony Wrong“ wurde bisher rund 19.600 Mal positiv bewertet. Downvotes gibt es dagegen keine. Der YouTuber erklärt darin im Detail, wie er die PS5-Hardware dazu bringt, ältere Titel der PlayStation 3 abzuspielen.

Dass Sony selbst die Emulationsfunktion nicht freigeschaltet hat, ist in den Augen vieler Kommentator*innen auf finanzielle Interessen zurückzuführen. Dennoch beweist der Clip anscheinend eines: Die Hardware der PS5 hat mehr Potenzial, als bisher bekannt war.

Lesetipp: Diese PS5-Änderung macht Fans regelrecht wütend

PS3-Nostalgie und Diskussionen um Sonys Strategie

Das versteckte Feature hat die Debatte über Abwärtskompatibilität neu entfacht. Viele Nutzer*innen, die gerne ältere Spiele spielen, kritisieren Sonys Entscheidung, die Funktion nicht zu aktivieren. In den Kommentaren unter Logans Video ist der Unmut deutlich spürbar.

„Die PS5-Hardware könnte problemlos jedes Betriebssystem nutzen und Spiele flüssig laufen lassen, wenn Sony die proprietären Einschränkungen lockern würde“, so jemand namens @crisscrossam. Ein anderer Kommentar bringt die Kritik auf den Punkt: „Sony: ‚Die PS5 ist einfach nicht in der Lage, PS3-Spiele abzuspielen‘. Wir, die Community: ‚Das war also eine verdammte Lüge.’“

Wer sich selbst an die Methode wagen möchte, sollte in jedem Fall viel technisches Verständnis mitbringen – und sich gleichzeitig die Anleitung anschauen:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ob Sony in Zukunft Pläne hat, die Emulation offiziell zugänglich zu machen, bleibt allerdings unklar. Für viele Fans der alten Klassiker zeigt die Entdeckung zumindest, welches Potenzial in der Hardware der Konsole steckt. Wer dagegen lieber in die Zukunft blickt, ist vielleicht mit der neuen PS5 Pro gut beraten.

Quellen: YouTube/ Lowest Logan

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.