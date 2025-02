PS5-Headset endlich günstiger: Preissenkung für PS VR 2 ist nun offiziell

Mit stolzen 600 Euro ist die PS VR 2 im Februar 2023 für die PlayStation 5 erschienen. Für viel Begeisterung sorgte das Headset allerdings in der Folge nicht, da viele unter anderem vom hohen Preis abgeschreckt waren.

Zukünftig könnte die virtuelle Realität auf der PS5 aber einen zweiten Frühling erleben, denn Sony hat nun offiziell angekündigt, den Preis zu senken. Gut ein Viertel weniger verlangt das Unternehmen ab März für die PS VR 2. Damit könnte die VR-Brille ebenso interessant für Nutzende am PC werden.

Die PS VR 2 wird deutlich günstiger

Wie Sony im offiziellen PlayStation-Blog mitteilt, kostet die PS VR 2 ab März nur noch 449,99 Euro – das entspricht einer Preissenkung in Höhe von 150 Euro für das PS5-Headset. Dies ist auch keine temporäre Reduktion, sondern fortan die neue unverbindliche Preisempfehlung.

Damit aber nicht genug, denn zeitgleich gibt es ab März ein PS VR 2-Bundle, welches neben der Hardware und den dazugehörigen Controllern außerdem ein Exemplar von Horizon: Call of the Mountain enthält. Allerdings nicht als physische Version, sondern lediglich als Download-Gutschein für den PlayStation Store.

Interessant ist hier vor allem die verlangte Summe, denn trotz des Spiels zahlt ihr keinen Aufpreis. Auch das Paket mit Horizon kostet euch lediglich 449,99 Euro. Wer also ohnehin Lust hat, einmal auf andere Art und Weise in die Welt der Dino-Roboter einzutauchen, bekommt hiermit die wohl bislang beste Möglichkeit.

Auch PC-Spieler*innen profitieren

Die Preissenkung der PS VR 2 ist aber nicht nur auf Seiten der PS5 eine spannende Entwicklung. Auch am PC könnt ihr profitieren, denn mittlerweile gibt es den PC-Adapter für das VR-Headset. Mit diesem könnt ihr die zusätzliche Hardware ebenfalls am Rechner und so als Alternative zu Valve Index oder anderen vergleichbarer Hardware nutzen.

Bedenkt jedoch, dass auf den Kaufpreis der PS VR 2 noch einmal etwa 60 Euro für den Adapter dazu kommen. Zudem müsst ihr mit einigen Einschränkungen leben: Weder HDR noch das haptische Controller-Feedback und das Augen-Tracking werden unterstützt, wenn ihr die VR-Brille am PC nutzt. Auf der PS5 sind all diese Features natürlich mit an Bord.

Falls ihr jetzt aber erst einmal wissen wollt, ob sich die virtuelle Realität auf der PS5 überhaupt lohnt, erfahrt ihr das bei uns im Test zur PS VR 2. Auch Horizon: Call of the Mountain haben wir uns seinerzeit im Testbericht näher angesehen.

