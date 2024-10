PS5 Pro schon jetzt bis zu 350 Euro günstiger schnappen – Das müsst ihr tun

Wer sich für eine der brandneuen PS5 Pro-Konsolen interessiert, der staunt womöglich erst einmal nicht schlecht. Fast 800 Euro müsst ihr für Sonys Spielekonsole berappen – doch jetzt geht es auch bis zu 350 Euro günstiger.

Nachdem die PlayStation 5 Pro erst im September in den Verkauf über den PlayStation Direct-Store gestartet ist, ziehen nun auch die gewohnten Einzelhändler nach und bieten das Stück taufrische Technik an. So auch GameStop, wo ihr es für 449,99 Euro mitnehmen könnt, wenn ihr die entsprechenden Bedingungen erfüllt.

PS5 Pro für nur 449,99 Euro? Das ist die Trade-in-Aktion von GameStop

Dank der aktuellen Trade-in-Aktion des Spielehändlers könnt ihr die PS5 Pro tatsächlich ganze 350 Euro günstiger abstauben, wenn ihr eure alte PlayStation 5-Konsole eintauscht. Diese nimmt GameStop euch – je nach Version, die ihr anbietet – mit Freuden ab und tauscht sie gegen eine fabrikfrische und funkelnde PS5 Pro ein.

Folgende Summen bekommt ihr beim Tausch eurer alten PS5 gegen das Pro-Modell von GameStop geboten:

350 Euro – PS5 Slim Disc Edition

– PS5 Slim Disc Edition 320 Euro – Ps5 Disc Edition

– Ps5 Disc Edition 310 Euro – PS5 Slim Digital Edition

– PS5 Slim Digital Edition 280 Euro – PS5 Digital Edition

Wolltet ihr ohnehin auf die PS5 Pro upgraden, so lohnt sich die Trade-in-Aktion natürlich sowieso. Doch auch für alle anderen ist sie spannend, zahlt ihr doch für die nagelneue Konsole des japanischen Technikriesen so nur noch einen Preis zwischen rund 450 und 520 Euro, statt die anfänglich geforderten 800 löhnen zu müssen.

Zumindest ganz theoretisch, denn natürlich fasst GameStop nicht nur die Modellbezeichnung eurer alten PlayStation 5 ins Auge, sondern auch den Zustand, in dem ihr sie abgebt. Darüber hinaus gelten noch einige weitere Bedingungen für die Aktion, die wir euch im Folgenden näherbringen.

PS5 Pro ertauschen leicht gemacht: Die wichtigsten Bedingungen auf einen Blick

Habt ihr euer bislang genutztes Gerät bereits eingetütet und steht mit einem Fuß im nächsten GameStop-Store, kann es sicherlich nicht schaden, sich zumindest noch einmal die wichtigsten Bedingungen der Trade-in-Aktion für die PS5 Pro anzusehen.

Eben jene lauten wie folgt:

Nur Abholung einer vorbestellten PS5 Pro im Store möglich

Tausch nur gegen eine vorbestellte und bereits angezahlte PlayStation 5 Pro möglich

Reduzierter Preis von Zustand und Zubehör der abzugebenden Konsole abhängig

Tauschgerät muss voll funktionstüchtig sein und originales Zubehör mitbringen, sprich: Controller und Netzteil

Euer angebotenes Gerät kann abgelehnt werden

Kabel dürfen von Drittherstellern sein, keine Headset-Abgabe nötig

Teilnahme ab 18 Jahren

Nur eine Konsole pro Person

Konsole wird beim Ankauf zurückgesetzt

Überprüfung der alten Konsole erfolgt im Store

Kann bei hohem Andrang verschoben werden

Keine Annahme anderer PlayStation-Konsolen

Wer es noch genauer wissen möchte, der findet die vollständigen Bedingungen für die PS5 Pro Trade-in-Aktion von GameStop aber natürlich ebenso auf der offiziellen Webseite. Ob sie der Tausch überhaupt am Ende für euch lohnt, müsst ihr natürlich selbst entscheiden. Seid ihr heiß auf das Pro-Modell, so führt ohnehin kein Weg an ihr vorbei und ihr werdet eure alte Konsole schnell und unkompliziert los.

GameStop führt derartige Aktionen nicht zum ersten Mal durch, ihr seid also auf der sicheren Seite. Ob ihr an anderer Stelle im Internet allerdings nicht mehr aus eurer alten PS5 herausschlagen könnt, solltet ihr am besten vorher noch einmal selbst überprüfen. Die offizielle Markteinführung der PS5 Pro ist für den 7. November geplant.

Quellen: GameStop