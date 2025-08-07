Kostenlos für PS5 & PS4: Sony verschenkt ab sofort ein besonderes Extra – aber nur für kurze Zeit

Wie die Zeit doch vergeht: Schon seit 15 Jahren gibt es PlayStation Plus, welches einst nur als kleiner, zusätzlicher Dienst gestartet ist. Angesichts des diesjährigen Jubiläums lässt Sony die Korken knallen und hat für euch ein Geschenk parat.

Zumindest wenn ihr euch dem Abo verschrieben habt, könnt ihr euch jetzt auf der PlayStation 4 und PlayStation 5 die nett gemeinte Aufmerksamkeit holen. Allerdings müsst ihr euch beeilen, denn das Mitbringsel hat ein Ablaufdatum parat.

PlayStation Plus: Zum Geburtstag gibt es dieses Geschenk per Code

Dabei ist es übrigens egal, welche Stufe von PlayStation Plus ihr abonniert habt. Das Geschenk gibt es sowohl für Essentials, als auch für die teureren Versionen Extra und Premium – inhaltlich macht Sony hier ausnahmsweise keine Unterschiede.

Um welches Geschenk es nun genau geht? Um ein digitales Jubiläumspaket, mit dem ihr euch fünf kostenlose und exklusive Avatare für euer Profil freischalten könnt. Die Grafiken orientieren sich an ein paar großen Titeln: Diablo 4, God of War Ragnarök, Hogwarts Legacy, Twisted Metal und Cyberpunk 2077 – alles bekannte Namen, die auf den PlayStation-Konsolen beachtliche Erfolge gefeiert haben.

Lesetipp: So teuer soll die neue PlayStation 6 werden

Um die Profilbildchen zu erhalten, müsst ihr lediglich den Code PEDN-MARA-T2M9 im PlayStation Network eingeben. Anschließend bekommt ihr das PS Plus-Geschenk auf euer Profil gutgeschrieben. Allerdings, nur wenn ihr aus Europa oder Australien kommt. Für die weiteren Regionen gelten andere Codes:

USA/Südamerika: JGE9-RHJ3-3DLC

JGE9-RHJ3-3DLC Asien: HRK4-G9LC-LHLC

HRK4-G9LC-LHLC Japan: 4E9K-GTKL-5476

Nur für kurze Zeit erhältlich

Allzu lange Zeit solltet ihr euch jedoch mit dem Einlösen nicht lassen. Laut Sony verlieren die Codes für das PlayStation Plus-Paket am 10. September ihre Gültigkeit. Euch bleibt somit zwar noch genügend Zeit, aber das Ablaufdatum solltet ihr zumindest im Hinterkopf behalten.

Und wo wir schon bei Sonys Abo-Dienst sind: Seit kurzer Zeit könnt ihr euch die neuen Gratis-Spiele von PlayStation Plus herunterladen. Unter anderem erwartet euch in diesem Monat mit Lies of P ein starkes Soulslike.

Quelle: Reddit / @Past-Persimmon-4509