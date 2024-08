Auf PS5 & PS4: Preisgekrönter Indie-Hit kommt noch in diesem Monat

Einer der wohl gefeiertsten Titel der jüngeren Vergangenheit stammt von einem winzig kleinen Entwickler-Team: Poncle hat mit Vampire Survivors einen Indie-Meilenstein geschaffen, der nicht nur unter Fans sondern auch Kritikern gleichermaßen auf Anerkennung stieß. Nun kommt dieser endlich auf die PlayStation-Konsolen.

Nicht nur Besitzerinnen und Besitzer einer PS5 dürfen sich freuen – auch die PS4 wird bei der langersehnten Portierung nicht vergessen. PC- und Xbox-Spieler*innen kommen seit 2022 in den Genuss des Roguelikes und nun wissen wir, wann es auch auf Sonys Systemen so weit ist.

Vampire Survivors: Release-Termin für PS5 und PS4 steht fest

Erst vor Kurzem legte Entwickler Poncle den Zeitraum für die Veröffentlichung fest: In diesem Sommer sollte es so weit sein, nun lässt er seinen Worten auch Taten folgen und setzt den finalen Termin für den Release von Vampire Survivors auf der PlayStation 5 und der PS4 an. Noch in diesem Monat soll es endlich so weit sein, genau genommen am 29. August, wie noch einmal mit einem passenden Release-Video verraten wird:

In der Videobeschreibung zeigen sich die Entwicklerinnen und Entwickler von Poncle gewohnt humorvoll: „JA! Vampire Survivors kommt immer noch im Sommer 2024 für PlayStation… Das ist nah, wir wissen es“, ehe man den tatsächlichen Termin offenbart. Gleichermaßen werden auch alle Download-Erweiterungen für den Titel mit auf die neue Plattform gehievt, so dass PlayStation-Fans auch nichts vorenthalten bleibt.

Das pixelige Shoot-em Up im Retro-Look überzeugt mit seinem besonders suchtanfälligen Spielkonzept, bei dem der Frust über eine gescheiterte Runde nur kurz anhält, ehe man sich bereits in die nächste Partie stürzt. Die nach eurem Leben trachtenden Gegnerhorden nehmen mit der laufenden Zeit zu, während ihr on the fly Waffen und Upgrades auswählt und immer stärker werdet. Nicht umsonst genießt Vampire Survivors einen Metacritic-Score von 95/100 für seine Xbox-Version, während die PC-Version auf stattliche 87 kommt.

Darüber hinaus konnte Poncle mit seinem preisgünstigen Indie-Hit 2022 sogar den Golden Joystick Award in der Kategorie Breakthrough abstauben, während er bei den Game Awards als Best Debut Indie Game und bei den D.I.C.E. Awards 2023 sogar als Game of the Year nominiert war. Was wir schon damals in unserem ausführlichen Test zu Vampire Survivors zu sagen hatten, lest ihr an anderer Stelle.

