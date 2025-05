PS5: Sony plant offenbar neues Feature – aber vorerst nicht für alle

Zwar fehlt es der PS5 laut Fans noch an einigen essenziellen Features, wie beispielsweise den überaus beliebten Themes für das Home-Menü, trotzdem lässt sich Sony immer wieder etwas einfallen.

So plant man nun offenbar, Spieler*innen neue Statistiken zu liefern, die Details zum Spielverhalten geben sollen – ein Punkt, bei dem sich immer mehr gewünscht wird, als Unternehmen in der Regel bieten. Jetzt sind erste Bilder zu diesem Feature aufgetaucht, das allerdings erstmal nur ausgewählten PS5-Besitzer*innen zur Verfügung steht.

PS5: Neues Feature für Spielverhalten in Arbeit

Besagte Screenshots stammen von Reddit-Nutzer*in MFTLrage. Er oder sie teilte drei Bilder, auf denen das neue PS5-Feature zu sehen ist und schreibt: „Das hier könnte mein liebstes [Feature] sein, ich mag, wie es zeigt, wie viele Sessions man hat, ich bin mir ziemlich sicher, es gab bislang keine Möglichkeit das nachzuschauen“ und bezieht sich damit auf die Anzahl, wie oft ihr ein Spiel gestartet habt.

Es werden aber noch weitere Infos gezeigt: Die genaue Spielzeit (die ihr allerdings schon jetzt einsehen könnt), der Fortschritt von Spiel und Trophäen, wie viele Freund*innen den Titel ebenfalls zocken und wie viele Screenshots ihr währenddessen gemacht habt. Zumindest das letzte Element ist, zusätzlich zu den erwähnten Sessions, brandneu und war vorher noch nicht auf der PS5 verfügbar.

Empfehlenswerte Spiele für eure PS5 gibt es hier:

In den Kommentaren bedankt man sich für die Info, dass das neue Feature in Arbeit ist. Einige merken allerdings auch an, dass sie es noch nicht auf ihrer eigenen Konsole haben: Sony scheint sich mit der Veröffentlichung also Zeit zu lassen. Ohnehin befindet sich die neue Funktion noch in einer Testphase und wird vorerst nur für Beta-Mitglieder nutzbar sein. Gehört ihr nicht dazu, heißt es also, sich in Geduld üben und abwarten.

Wie sich auf den Bildern ebenfalls erkennen lässt, ist das frische Feature übrigens Teil des Willkommen-Hubs, den Sony auch erst vor einigen Monaten eingeführt hat und der sich, wenn auch mit einigen Einschränkungen, tatsächlich individuell gestalten lässt. Wenn euch derartige Spielereien weniger interessieren als Spiele, solltet ihr euch vielleicht anschauen, welche elf neuen Titel diese Woche auf der PS5 gelandet sind.

Quelle: Reddit /@MFTLrage