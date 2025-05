PS5-Spieler jubeln: Dieser beliebte Exklusivtitel erhält offiziell eine Fortsetzung

Gerade erst hat der PC-Port einen Release-Termin erhalten, da ist bereits von einem Sequel die Rede: Der PS5-Action-Kracher Stellar Blade macht derzeit wieder von sich reden.

Dass der koreanische Titel aus dem Hause SHIFT UP Corporation fortgesetzt wird, ist nämlich kein bloßes Gerücht, sondern wurde ganz offiziell enthüllt. Zwar nicht mit einer glamourösen Ankündigung, sondern nur während einer Investorenkonferenz auf einer schnöden Präsentationsfolie. Doch die Fans freuen sich natürlich trotzdem.

PS5-Hit Stellar Blade: Fortsetzung offenbar bereits in Arbeit

Datenfüchse können sich die Präsentation auf der offiziellen Webseite des Unternehmens herunterladen und dann direkt anschauen: Dort finden sich Gewinn- und Verkaufszahlen zu Stellar Blade und dem vorherigen Titel des Studios, Goddess of Victory: Nikke, sowie die Ausgaben, die beispielsweise für Angestellten-Gehälter draufgingen. Dort ist auch vom PC-Release die Rede, schließlich verliert Stellar Blade am 11. Juni seine PS5-Exklusivität.

Wirklich spannend wird es aber erst auf Folie 19, dort steht nämlich eine „IP-Erweiterung“ auf dem Plan, also die Verbreitung der bestehenden Marken des Studios. Neben Nikke, bei dem man in Zukunft offenbar über die Plattform-Strategie nachdenken will, sowie dem ominösen Project Witches, ist dort auch Stellar Blade aufgeführt: Die Plattform-Erweiterung bezieht sich aller Wahrscheinlichkeit nach auf den PC-Port.

Danach folgt dann allerdings die erwähnte Fortsetzung. Obwohl der Graph eine genaue zeitliche Verortung schwierig macht, scheint man mit einer Veröffentlichung im Jahr 2026 zu planen. Das würde bedeuten, das zwischen Stellar Blade und einem möglichen Sequel – das voraussichtlich abermals zunächst exklusiv für die PS5 erscheinen wird – nur zwei bis zweieinhalb Jahre liegen würden. Für Fans ein Grund zum Jubeln, wie die Kommentare unter dem Tweet von Genki_JPN zeigen.

Der hat nämlich Bilder aus der Präsentation geteilt und bei Stellar Blade-Liebhaber*innen einen Freudensturm ausgelöst. Angesichts der verhältnismäßig kurzen Entwicklungszeit führt sogar ein Fan an, die „goldene Zeit des Gaming“ sei zurück, schließlich sind heutzutage eher Zeitspannen über fünf Jahre oder länger die Norm – insbesondere im Triple-A-Segment. Falls ihr Stellar Blade längst durch habt und andere Empfehlungen braucht, werdet ihr in unserer Top 20 der besten PS5-Spiele fündig.

