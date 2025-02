Neue Spiele für die PS5: Alles was ihr von der State of Play wissen müsst

Wie sieht das Spielejahr 2025 für die PS5 aus? Eine erste Antwort darauf hat Sony im Rahmen der State of Play gegeben: In etwas mehr als 40 Minuten wurden jede Menge Trailer und Neuigkeiten verkündet, die wir euch natürlich keineswegs vorenthalten wollen.

Aus diesem Grund fassen wir für euch den ersten PS5-Showcase des neuen Jahres zusammen: Was wurde angekündigt? Welches Spiel gezeigt? Gibt es neue Releasetermine und was ist eigentlich mit First-Party-Games? Alle Infos gibt es innerhalb dieses Artikels.

PS5: Das waren die Highlights der State of Play

Saros

Die größte Ankündigung, zumindest wenn ihr in erster Linie Fan der PlayStation Studios seid, folgte wie gehabt ganz zum Schluss: Saros ist das neue Spiel von Housemarque. Die kennt ihr vielleicht schon durch Returnal und ihr neustes Werk soll an dem Erfolg anknüpfen – Gameplay gab es aber noch nicht zu sehen.

Trotzdem weckt der erste Trailer bereits den Eindruck, dass sich das Team nicht allzu weit von den Wurzeln entfernt, aber seht selbst:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Als Spieler*in schlüpfen wir in Saros in die Rolle von Arjun Devraj, gespielt vom fantastischen Rahul Kohli (Midnight Mass). Dieser befindet sich auf dem Planeten Carcosa in einer misslichen Lage, denn eine Sonnenfinsternis droht die Welt zu verschlingen.

Roguelite ist wieder Teil des Spielprinzips: „Saros bietet ein permanentes Fortschrittssystem, bei dem jeder Tod die Welt neu gestaltet und neue Upgrades für die Bewältigung von Herausforderungen bietet“, heißt es vom Studio. Der Release erfolgt erst 2026.

Lesetipp: Diese neuen Spiele solltet ihr im Februar nicht verpassen

Borderlands 4

Ein neuer Trailer, der genau das zeigt, was Fans wollen: Waffen, Action und neue Fähigkeiten. Wobei Letztere nur angerissen werden im frisch veröffentlichten Borderlands 4-Video. Dafür aber gibt es endlich einen festen Releasetermin: Am 23. September geht es auf dem PC, der PS5 und Xbox Series X|S los.

Die neue Action seht ihr hier direkt im Trailer inklusive Releasetermin:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Spannend: Noch im Frühjahr wird es zusammen mit Sony eine spezielle State of Play geben, die sich nur um Borderlands 4 dreht.

Lies of P: Overture

Das Ende von Lies of P hatte es bereits angedeutet, nun ist es bestätigt: Das Soulslike bekommt einen DLC spendiert, welcher aber gar nicht an das Finale anschließt. Stattdessen ist Overture ein Prequel, welches uns die Vergangenheit der Stadt Krat aufzeigt – inklusive neuen Bosskämpfen und allem, was dazu gehört.

Die Entwickler*innen bezeichnen Overture darüber hinaus als eine Art Director’s Cut. Dabei bezieht sich das Team darauf, dass es noch Geschichten erzählen möchte, die es aus verschiedenen Gründen nicht ganz in das Hauptspiel geschafft haben. Mehr ins Detail wollte Neowiz aber verständlicherweise nicht gehen.

Seht ihr erst einmal den Trailer zum DLC, welcher ein paar erste Spielszenen und Story-Fetzen bereithält:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der Overture-DLC für Lies of P erscheint übrigens im Sommer 2025 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S.

Tides of Annihilation

Bei diesem Trailer waren zu Beginn direkt die Ohren von Baldur’s Gate 3-Fans gespitzt, denn niemand geringeres als Jennifer English, die Synchronsprecherin von Shadowheart, spricht die Hauptrolle in Tides of Annihilation. Spielerisch schlägt das Werk vom chinesischen Studio Elipse Glow Games aber eine ganz andere Richtung ein.

Es ist in erster Linie ein Action-Spiel, welches bei den Kämpfen Erinnerungen an Devil May Cry oder Bayonetta weckt. Die Ästhetik erinnert derweil jedoch ein wenig an FromSoftware, aber das nur nebenbei. Das Setting verspricht auf jeden Fall einen interessanten Ansatz: Das Team kombiniert das moderne London mit dem Mythos und der Fantasy rund um die Sagengestalt Artus.

Als Protagonistin Gwendolyn verfügen wir über eine Fähigkeit, zwei verschiedene Kampfstile einzusetzen, die sich als Ritterinnen manifestieren. Die braucht es auch im Kampf gegen verschiedene Feinde bis hin zu riesigen Giganten, die aus einem uns noch unbekannten Grund durch London schlurfen.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Einen Releasetermin oder zumindest eine grobe Einordnung gab es noch nicht. Wir wissen aber bereits, dass Tides of Anihilation für PC, PS5 und Xbox Series X|S erscheint.

Sonic Racing: CrossWorlds

Auf den zurückliegenden The Game Awards 2025 gab es bereits einen wirklich kleinen Teaser, jetzt wissen endlich mehr über Sonic Racing: CrossWorlds. Wie einst in All-Stars Racing Transformed rasen wir im Mario Kart-Konkurrenten über Land und Meer und fliegen ebenso durch die Lüfte – neuerdings aber ebenfalls durch Raum und Zeit.

Denn durch riesige Ringe landen wir im Sonic-Rennspiel auf einmal in anderen Level-Umgebungen, bei denen wir offenbar auch gezwungen sind, unser Fahrzeug ein wenig anzupassen, um die Oberhand zu gewinnen. Natürlich sind ebenso Power-Ups mit an Bord, um Kontrahenten eins auszuwischen.

Die ersten Spielszenen aus dem Sonic-Spiel seht ihr im Trailer:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Einen Releasetermin hat Sega allerdings nicht verraten. Ein erster Netzwerk-Test soll jedoch bereits am 21. Februar 2025 stattfinden.

Shinobi: Art of Vengeance

Lizardcube, das Studio hinter Streets of Rage 4, bringt den nächsten Sega-Klassiker in die Moderne. Mit Shinobi: Art of Vengeance erscheint am 29. August 2025 nach 14 Jahren endlich wieder ein neuer Serienteil, welcher sich vor allem optisch sehen lassen kann. Der gezeichnete Artstyle, der uns ein Stück weit an das hervorragende Mark of the Ninja zurückdenken lässt, sieht echt schick aus.

Spielerisch erwartet euch derweil das, was viele Fans vermutlich erwarten: Schnelle Action mit Plattformer-Einlagen und übernatürlichen, visuell sehr beeindruckenden Fähigkeiten. Aber das könnt ihr euch selbst im Trailer ansehen:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Übrigens erscheint das Spiel nicht nur für PS4 und PS5. Auch der PC, die Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch (noch ohne 2?) werden bedient.

Das waren die weiteren Ankündigungen und Trailer

Natürlich gab es neben den von uns persönlich ausgewählten Highlights noch ein wenig mehr in der State of Play zur PS5 zu sehen. Die fassen wir für euch jetzt hier knapp zusammen:

Digimon Story: Time Stranger – Ein neues JRPG, bei dem ihr zwischen der echten Welt und der Welt der titelgebenden Digimons wechselt, um ein großes Unglück zu verhindern.

– Ein neues JRPG, bei dem ihr zwischen der echten Welt und der Welt der titelgebenden Digimons wechselt, um ein großes Unglück zu verhindern. Lost Soul Aside: Als Final Fantasy 15 noch in aller Munde war, sorgte das einstige Ein-Mann-Projekt für Aufsehen. Jetzt, zehn Jahre später, erfolgt am 30. Mai 2025 der Release für PC und PS5.

Als Final Fantasy 15 noch in aller Munde war, sorgte das einstige Ein-Mann-Projekt für Aufsehen. Jetzt, zehn Jahre später, erfolgt am 30. Mai 2025 der Release für PC und PS5. Monster Hunter Wilds: Passend zum bevorstehenden Release gab es einen Launch-Trailer und die Ankündigung, dass bereits mit dem ersten großen Update ein neues Monster hinzugefügt wird.

Passend zum bevorstehenden Release gab es einen Launch-Trailer und die Ankündigung, dass bereits mit dem ersten großen Update ein neues Monster hinzugefügt wird. Like a Dragon: Zum einen erscheint am 13. Februar eine Demo von Pirate Yakuza in Hawaii für PC, PS5 und Xbox Series X|S. Zum anderen wird es im April einen DLC für Dave the Diver geben, in der bekannte Like a Dragon-Charaktere inklusive neuen Spielmechaniken implementiert werden.

Zum einen erscheint am 13. Februar eine Demo von Pirate Yakuza in Hawaii für PC, PS5 und Xbox Series X|S. Zum anderen wird es im April einen DLC für Dave the Diver geben, in der bekannte Like a Dragon-Charaktere inklusive neuen Spielmechaniken implementiert werden. Splitgate 2: Die Alpha des ehemaligen Halo-Konkurrenten startet am 21. Februar.

Die Alpha des ehemaligen Halo-Konkurrenten startet am 21. Februar. WWE 2K25: Am 7. März startet die Wrestling-Simulation, dieses Mal mit einem Online-Social-Hub The Island, in der ihr euch austoben könnt. Erinnert stark an die NBA 2K-Reihe.

Am 7. März startet die Wrestling-Simulation, dieses Mal mit einem Online-Social-Hub The Island, in der ihr euch austoben könnt. Erinnert stark an die NBA 2K-Reihe. Directive 8020: Das neue Spiel des Until Dawn-Studios erscheint am 2. Oktober und damit passend im Gruselmonat. Und brutaler Horror wird hier abermals großgeschrieben, wie der Trailer offenbart.

Das neue Spiel des Until Dawn-Studios erscheint am 2. Oktober und damit passend im Gruselmonat. Und brutaler Horror wird hier abermals großgeschrieben, wie der Trailer offenbart. Five Night’s at Freddys: Secret of the Mimic – Jup, auch die FNAF-Franchise bekommt einen weiteren Ableger spendiert. Los gehts am 13. Juni 2025.

– Jup, auch die FNAF-Franchise bekommt einen weiteren Ableger spendiert. Los gehts am 13. Juni 2025. The Midnight Walk : Das fantastisch aussehende, weil an Tim Burton erinnernde Cozy-Horror-Adventure erscheint am 8. Mai für PC, PS5 und sogar PS VR2.

: Das fantastisch aussehende, weil an Tim Burton erinnernde Cozy-Horror-Adventure erscheint am 8. Mai für PC, PS5 und sogar PS VR2. Darwin’s Paradox – Ein 2D-Plattformer, bei dem ihr mit einem Tintentisch die Welt vor Aliens retten müsst. Klingt abgefahren, sieht auch genau so aus.

– Ein 2D-Plattformer, bei dem ihr mit einem Tintentisch die Welt vor Aliens retten müsst. Klingt abgefahren, sieht auch genau so aus. Warrior’s Abyss: Die Warriors-Reihe von Koei Tecmo stand schon immer für pures Schnetzeln. Mit Abyss wandert das Team nun in Richtung Vampire Survivors und ist bereits heute für PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch spielbar.

Die Warriors-Reihe von Koei Tecmo stand schon immer für pures Schnetzeln. Mit Abyss wandert das Team nun in Richtung Vampire Survivors und ist bereits heute für PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch spielbar. Onimusha Way of the Sword: Während die Neuauflage von Teil 2 am 23. Mai für PS4 erscheint, folgt der neuste Serienteil erst 2026. Capcom hat dennoch bereits einen ausführlicheren Gameplay-Einblick in die Schwert-Action gewährt.

Während die Neuauflage von Teil 2 am 23. Mai für PS4 erscheint, folgt der neuste Serienteil erst 2026. Capcom hat dennoch bereits einen ausführlicheren Gameplay-Einblick in die Schwert-Action gewährt. Days Gone Remastered: Wir wussten bereits durch Gerüchte und Leaks, dass es kommt, nun ist es bestätigt. Am 25. April erhält auch Sonys Zombie-Open-World-Action ein grafisch verbesserte Version für PS5 und PC. Wer auf der PS4 das Original besitzt, kann für zehn Euro upgraden und erhält ebenso Zugriff auf die neuen Inhalte, die drei verschiedene Modi umfassen.

Wir wussten bereits durch Gerüchte und Leaks, dass es kommt, nun ist es bestätigt. Am 25. April erhält auch Sonys Zombie-Open-World-Action ein grafisch verbesserte Version für PS5 und PC. Wer auf der PS4 das Original besitzt, kann für zehn Euro upgraden und erhält ebenso Zugriff auf die neuen Inhalte, die drei verschiedene Modi umfassen. Stellar Blade: Neben einem neuen DLC in Partnerschaft mit dem aus demselben Haus stammen Goddess of Victory: Nikke wurde außerdem bekannt, dass die PC-Version von Stellar Blade im Juni 2025 erscheint.

Neben einem neuen DLC in Partnerschaft mit dem aus demselben Haus stammen Goddess of Victory: Nikke wurde außerdem bekannt, dass die PC-Version von Stellar Blade im Juni 2025 erscheint. Mindseye: Was macht eigentlich einer der GTA-Väter neuerdings? Die Antwort gab Leslie Benzies selbst. Auf Basis seines neuen Kreativ-Baukastens Everywhere entsteht Mindseye, ein Action-Adventure, welches Shooter- und Verfolgungsjagden mischt. Es soll im Sommer 2025 erscheinen.

Was macht eigentlich einer der GTA-Väter neuerdings? Die Antwort gab Leslie Benzies selbst. Auf Basis seines neuen Kreativ-Baukastens Everywhere entsteht Mindseye, ein Action-Adventure, welches Shooter- und Verfolgungsjagden mischt. Es soll im Sommer 2025 erscheinen. Hell is Us: Das Action-Adventure mit Souls-Einschlag erscheint am 4. September für PC, PS5 und Xbox Series X|S.

Das Action-Adventure mit Souls-Einschlag erscheint am 4. September für PC, PS5 und Xbox Series X|S. Dreams of Another: Ballern, aber anders, ist das Motto des neusten Werks von Q-Games und Baiyon. Denn in diesem surrealen Spiel schießt ihr zwar, allerdings nicht um Feinde zu töten, sondern um neue Kreationen zu erschaffen. Sieht definitiv abgefahren aus.

Ballern, aber anders, ist das Motto des neusten Werks von Q-Games und Baiyon. Denn in diesem surrealen Spiel schießt ihr zwar, allerdings nicht um Feinde zu töten, sondern um neue Kreationen zu erschaffen. Sieht definitiv abgefahren aus. Metal Eden: Wer Doom und Ghostrunners Parcour-Elemente mischt, bekommt den neuen Shooter von Deep Silver. Er erscheint bereits am 6. Mai 2025.

Und damit war es das für die erste State of Play von Sony rund um die PS5 in diesem Jahr. Welche Ankündigung hat euch am meisten gefallen? Schreibt es uns gerne. Ansonsten findet ihr hier unsere Bestenliste zu den besten PS5-Spielen, die ihr 2025 zocken könnt.

Quelle: YouTube / PlayStation, Gearbox, Gematsu, Neowiz, Sonic the Hedgehog, Sega