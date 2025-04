PS5: Gleich zwei Meisterwerke angekündigt – „aufregender Moment“

Mit The Last of Us Complete hat Naughty Dog beide Haupttitel der gefeierten Spielereihe in einem Gesamtpaket am 10. April auf die PlayStation 5 gebracht.

Spieler*innen können ab sofort sowohl The Last of Us Part 1 als auch das neu aufgelegte The Last of Us Part 2 Remastered in einer Sammlung erleben. Wer bislang nur einen Teil gespielt hat oder ganz neu in das postapokalyptische Abenteuer eintauchen will, findet mit diesem Bundle den perfekten Einstieg.

Nur für die PS5: Diese Sammeledition gibt es jetzt

Wie der Entwickler über den PlayStation Blog am 10. April bekannt gab, ist der digitale Release für die PS5 bereits im PlayStation Store erhältlich, während Fans physischer Editionen sich auf den 10. Juli freuen dürfen. Dann erscheint The Last of Us Complete: Collector’s Edition in einer speziell gestalteten Box mit exklusivem Design und Zusatzinhalten. „Dies ist ein so aufregender Moment sowohl für das Franchise als auch für unsere Teams“, so Naughty Dog.

The Last of Us Complete kombiniert die technisch überarbeitete Neuauflage des ersten Teils mit der erweiterten Version des Nachfolgers. Teil 1 wurde von Grund auf für die PS5 neu entwickelt und bietet Features wie DualSense-Unterstützung und 3D-Audio. Die Remastered-Version von Part 2 bringt nicht nur grafische Verbesserungen, sondern auch neue Inhalte wie die Lost Levels, den Roguelike-Modus No Return sowie Guitar Free Play.

Das kann die Sammleredition

Für Sammlerinnen und Sammler enthält die Collector’s Edition neben einem Steelbook mit minimalistischem Artwork auch hochwertige Lithografien. Diese stammen von ausgewählten Künstler*innen und setzen einige der zentralen Figuren der Reihe stilvoll in Szene. Laut Naughty Dog sollen die Werke die Menschlichkeit und emotionale Tiefe der Geschichte widerspiegeln.

Wer sonst noch Lust auf Neuigkeiten rund um Sonys Spielekonsole hat, darf sich auf die aktuellen, neuen PlayStation 5-Spiele freuen. Darunter befindet sich diesmal auch eine „Gratis“-Version.

