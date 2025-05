PS5 über 100 Euro günstiger: Leak verspricht für kurze Zeit satte Rabatte

Ihr wollt euch eine PlayStation 5 kaufen, bislang mangelte es euch allerdings am nötigen Kleingeld für Sonys Spielekonsole oder ihr habt schlichtweg auf eine möglichst günstige Gelegenheit gewartet? Diese kommt jetzt wie gerufen und schon in dieser Woche.

Allerdings nur für eine kurze Zeit – zumindest, wenn man den Aussagen einen bekannteren Leakers Glauben schenken mag. Denn die PlayStation Days of Play stehen angeblich bereits vor der Tür und wie immer wartet das jährlich stattfindende, hauseigene Event mit satten Rabatten für diverse PlayStation-Produkte auf.

PlayStation 5: Days of Play mit starken Rabatten erwarten euch

Wollt ihr euch die PlayStation 5 also endlich nachhause holen, solltet ihr in den kommenden Tagen die Augen offenhalten. Der in der Vergangenheit zuverlässige Leaker billbil-kun verrät jetzt über Dealabs, dass die diesjährigen Days of Play vom 28. Mai bis zum 11. Juni abgehalten werden. Damit habt ihr ziemlich genau zwei Wochen lang Zeit, euch eine PS5 oder etwaige andere Produkte wie Controller und Co. aus dem Katalog von Sony zu schnappen und dabei eine ganze Stange Geld zu sparen.

Denn die Rabatte, die im Raum stehen, können sich durchaus sehen lassen: Ganze 100 Euro günstiger soll die PS5 Slim beispielsweise angeboten werden. Auch die PS5 Pro bekommt erstmals einen satten Rabatt spendiert – allerdings beläuft sich dieser mit 50 Euro gerade einmal auf die Hälfte. Eine vollständige Übersicht der Reduzierungen für Sonys Spielekonsole findet ihr nachfolgend:

PS5 Slim Standard Edition (inklusive Laufwerk): 449,99 Euro statt 549,99 Euro

statt 549,99 Euro PS5 Slim Digital Edition (ohne Laufwerk): 399,99 Euro statt 499,99 Euro

statt 499,99 Euro PS5 Pro: 749,99 Euro statt 799,99 Euro

statt 799,99 Euro PSVR2 Headset: 399,99 Euro anstelle von 449,99 Euro

anstelle von 449,99 Euro weitere Rabatte auf DualSense-Controller

Weiteres passendes PS5-Zubehör findet ihr hier:

Doch damit nicht genug: Neben den physischen Produkten, die euch die Days of Play zum Sparpreis servieren, sollt ihr auch in der Lage sein, ein PS Plus-Abonnement günstiger abzuschließen. Hier ruft billbil-kun einen Rabatt von ganzen 30 Prozent auf, allerdings verrät er keine Details, ob hierbei nur Neukunden in Frage kommen oder auch bestehende Mitgliedschaften verlängert werden dürfen. Ihm zufolge werdet ihr nebst dem PlayStation Store auch bei Amazon und größeren Händlern fündig.

Eine offizielle Bestätigung seitens Sony gibt es derweil bislang nicht, weswegen ihr die geteilten Informationen mit einer Prise Vorsicht genießen solltet. In der Vergangenheit konnte der Leaker aber immerhin häufiger mit zutreffenden Vorhersagen überzeugen. Apropos Amazon: Hier könnt ihr gerade ein gefeiertes PS5-Spiel für kurze Zeit mit 30 Prozent Rabatt abstauben.

Quellen: billbil-kun via Dealabs