PS5 und PS4: Besondere Überraschung – das gibt es seit 6. Dezember geschenkt

Im Rahmen des Geburtstages präsentiert Sony eine besondere Überraschung für Rennspiel-Fans: My First Gran Turismo. Diese kostenlose Version der beliebten Rennspielreihe richtet sich an Spieler*innen jeden Alters und Fähigkeitslevels und ist eine Hommage an das erste Gran Turismo, das 1997 die Grundlage für eine der erfolgreichsten Spieleserien legte.

My First Gran Turismo ist seit dem 6. Dezember für PlayStation 5 und PlayStation 4 verfügbar. Das Spiel bietet eine Auswahl an Herausforderungen, die sowohl Neulinge als auch Veteran*innen ansprechen sollen. Spieler*innen können sich auf drei Rennveranstaltungen, drei Zeitrennen und drei Musik-Rallye-Etappen freuen. Zudem gibt es eine Reihe von Lizenz-Prüfungen, die an die klassischen Trainings-Elemente der Serie erinnern.

Vielfältige Inhalte und VR-Erlebnis auf PS5

Insgesamt stehen 18 Autos zur Verfügung, mit denen ihr euch auf ikonischen Strecken wie dem Kyoto Driving Park, dem Deep Forest Raceway oder dem Trial Mountain Circuit austoben könnt. Damit liefert My First Gran Turismo einen kompakten, aber abwechslungsreichen Einblick in die Welt der Motorsport-Simulation.

Besitzer*innen einer PlayStation 5 können das Spiel außerdem mit PlayStation VR2 erleben. Die vollständige Unterstützung des Virtual-Reality-Headsets ermöglicht ein besonders immersives Fahrerlebnis und hebt die realistische Darstellung der Rennspielserie auf eine neue Ebene. Für weitere Informationen und Details lohnt sich ein Blick auf den PlayStation.Blog oder die offizielle Gran Turismo-Webseite.

Während My First Gran Turismo nicht von der PS5 Pro-Unterstützung profitiert, sollen zahlreiche andere Spiele auf der neuen Konsole besser aussehen. Welche das sind und wie groß die Unterschiede wirklich sind, verraten wir euch in unserem umfangreichen Vergleich.

