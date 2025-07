Kostenlos für PS5 & PS4: Sony verschenkt jetzt neues Extra für alle Spieler

Heutzutage wird einem nichts mehr geschenkt – selbst wenn es sich um Gratis-Spiele handelt, ist oft noch ein Abo notwendig, um diese überhaupt in Anspruch zu nehmen. Auf der PlayStation 5 und PlayStation 4 könnt ihr jetzt aber trotzdem etwas abstauben – ganz ohne auch nur einen einzigen Cent investieren müssen.

Denn Sony und Sucker Punch Productions verschenken ein kleines Goodie-Paket, um ein aktuelles Jubiläum zu feiern. Alles, was ihr dafür tun müsst? Einen Code einlösen, wobei dieser abhängig davon ist, aus welcher Region euer PSN-Konto stammt.

PS5 & PS4: So bekommt ihr die kostenlosen Extras

Fünf Jahre ist es her, da erblickte Ghost of Tsushima das Licht der Welt. Der Nachfolger soll bereits in wenigen Monaten erscheinen, aber bis dahin stehen erst einmal die aktuellen Feierlichkeiten im Vordergrund. Und angesichts des Geburtstags könnt ihr euch drei kostenlose Extras für die PlayStation 4 und PlayStation 5 sichern.

Im Detail handelt es sich um schicke schwarz-weiß Avatare für euer PSN-Profil, die Protagonist Jin Sakai in unterschiedlichen Posen zeigen. Wollt ihr sie haben, müsst ihr lediglich den Code 9M9T-ND7G-7H2A im PlayStation Network einlösen. Zumindest, wenn ihr über ein europäisches (oder australisches) PSN-Konto verfügt.

Lesetipp: Alle neuen Gratis-Spiele mit PlayStation Plus Extra & Premium

Solltet ihr hingegen aus Gründen einen PSN-Account in einer anderen Region erstellt haben, müsst ihr natürlich nicht auf das Gratis-Angebot verzichten. Allerdings ist dann ein anderer Code notwendig:

Nordamerika: JMCP-KMTE-3HG2

JMCP-KMTE-3HG2 Japan: JF28-69XM-EA95

JF28-69XM-EA95 Südkorea: X3BP-MKG5-AQ6R

X3BP-MKG5-AQ6R Asien: HBE4-B797-AKME

So löst ihr den Code richtig ein

Falls ihr noch gar nicht wisst, wo ihr überhaupt im PlayStation Network Codes einlöst, folgt einfach eurer Anleitung. Diese ist für die PlayStation 4 und PlayStation 5 identisch.

Wechselt im Hauptmenü eurer Konsole zum PlayStation Store.

Wählt dort das Symbol mit den drei Punkten aus.

Klickt auf „Code einlösen“.

Im neu geöffneten Fenster gebt ihr den zwölfstelligen Code ein.

Ist der Code einmal eingelöst, bekommt ihr eine kurze Bestätigung. Anschließend könnt ihr sie in eurem Profil aktivieren. Geht dafür auf „Profil bearbeiten“ und ihr findet die Ghost of Tsushima-Bildchen unter „Avatare“. Somit könnt ihr euch als Fan des Samurai-Abenteuers outen – oder zumindest Jin Sakai weiter verehren.

Nebenbei könnt ihr euch damit rein gedanklich schon einmal auf die Fortsetzung einstimmen. Ghost of Yōtei soll noch dieses Jahr für die PlayStation 5 erscheinen – und zuletzt gab es jede Menge neues Gameplay zu sehen. Fans des Vorgängers dürfen sich auf jeden Fall schon einmal die Hände reiben.

Quelle: Twitter / @SuckerPunchProd