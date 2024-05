Jetzt beeilen: Unzählige Spiele für PS5 und PS4 gibt es im PSN gerade deutlich günstiger

Auf der einen Seite werden Spiele gefühlt jedes Jahr größer und teurer, aber auf der anderen Seite gibt es auch immer mehr Sales. Wie zum Beispiel bei der aktuellen PSN-Aktion Planet der Rabatte, wodurch ihr bei unzählige Titeln für die PS5 und PS4 ordentlich Geld sparen könnt. Insgesamt sind über 2.000 Games und DLCs reduziert.

Allerdings kann man angesichts dieser Rabattflut auch schnell die Übersicht verlieren. Damit euch das nicht passiert, helfen wir aus, in dem wir euch einige der besten Angebote vorstellen. Eines vorweg: Die Aktion läuft noch bis zum 6. Juni 00:59 Uhr, sprich ihr habt noch einige Tage lang Zeit, um euch intensiv Gedanken zu machen.

PS5 & PS4: Die besten Angebote im großen PSN-Sale

Laut Sony stehen insgesamt 2.104 Produkte im aktuellen PSN-Sale zur Verfügung, teilweise um bis zu 80 Prozent im Preis reduziert. Letzteres betrifft jedoch hauptsächlich etwas ältere Spiele, aber auch ein paar modernere Spiele könnt ihr für deutlich weniger Euronen erhalten.

So könnt ihr etwa das PS5-Remake The Last of Us Part 1 für 49,59 Euro und somit für 38 Prozent weniger erwerben. Seid ihr Abonnent von PlayStation Plus Premium könnt ihr zuvor sogar zwei Stunden ohne zusätzliche Kosten reinspielen und danach noch entscheiden, ob euch die optisch generalüberholte, aber inhaltlich identische Neuauflage des einstigen PS3-Hits die Investition wert ist. Alternativ könnt ihr natürlich auch unseren Test zu The Last of Us Part 1 lesen.

Neben dem Remake sind uns noch die folgenden Angebote im PSN-Sale aufgefallen:

Persona 3 Reload: 48,99 Euro statt 69,99 Euro (30 Prozent Rabatt)

48,99 Euro statt 69,99 Euro (30 Prozent Rabatt) Hazelight Bundle mit A Way Out & It Takes Two: 19,79 Euro statt 59,99 Euro (67 Prozent Rabatt)

19,79 Euro statt 59,99 Euro (67 Prozent Rabatt) Kingdom Come Deliverance Royal Edition: 5,99 Euro statt 39,99 Euro (85 Prozent Rabatt)

5,99 Euro statt 39,99 Euro (85 Prozent Rabatt) Doom Eternal Deluxe Edition: 17,49 Euro statt 69,99 Euro (75 Prozent Rabatt)

17,49 Euro statt 69,99 Euro (75 Prozent Rabatt) Mad Max: 4,99 Euro statt 19,99 Euro (75 Prozent Rabatt)

4,99 Euro statt 19,99 Euro (75 Prozent Rabatt) Dragon Age Inquisition GOTY Edition: 3,99 Euro statt 39,99 Euro (90 Prozent Rabatt)

3,99 Euro statt 39,99 Euro (90 Prozent Rabatt) Grounded: 27,99 Euro statt 39,99 Euro (30 Prozent Rabatt)

27,99 Euro statt 39,99 Euro (30 Prozent Rabatt) Limbo & Inside Bundle: 6,74 Euro statt 26,99 Euro (75 Prozent Rabatt)

6,74 Euro statt 26,99 Euro (75 Prozent Rabatt) Anno 1800 Console Edition: 19,99 Euro statt 39,99 Euro (50 Prozent Rabatt)

19,99 Euro statt 39,99 Euro (50 Prozent Rabatt) Hunt Showdown: 13,99 Euro statt 39,99 Euro (65 Prozent Rabatt)

13,99 Euro statt 39,99 Euro (65 Prozent Rabatt) Firewatch: 4,99 Euro statt 19,99 Euro (75 Prozent Rabatt)

Natürlich handelt es sich hierbei nur um eine kleine Auswahl. Die komplette Übersicht über alle Angebote erhaltet ihr auf der PSN-Seite zum Planet der Rabatte-Sale. Alternativ gibt es bald auch Nachschub für lau: Sony hat die neuen „Gratis“-Spiele für PS Plus vorgestellt.

Quelle: PlayStation Store