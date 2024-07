Publisher hinter Slay the Spire und Coral Island feuert Dutzende Personen

Wieder einmal sorgt eine „Umstrukturierung“ dafür, dass zahlreiche Personen im Videospielbusiness ihren Job verloren haben. Dieses Mal ist ein Publisher im Fokus, der vor allem für den Vertrieb von Titeln wie Slay the Spire und Coral Island bekannt ist.

Zunächst hatte sogar die Nachricht die Runde gemacht, dass Humble Games komplett geschlossen werde. Wie das Unternehmen jedoch mittlerweile mitgeteilt hat, unterziehe man sich einer Umstrukturierung. 36 Mitarbeiter*innen seien – anscheinend fristlos – gekündigt worden.

„Reibungsloser Übergang“ von Humble Games – doch Ex-Mitarbeiterin übt auch Kritik

Es seien „viele vorsichtige Überlegungen“ nötig gewesen, um „die Sicherheit und Unterstützung unserer Entwickler und die laufenden Projekte zu gewährleisten“, heißt es vonseiten des Publishers (via Game Developer). Die berufliche Sicherheit und Unterstützung für viele eigene Mitarbeiter*innen ist dabei auf der Strecke geblieben: 36 Personen wurden am Dienstag entlassen – was wohl alle sind, wenn man dem Post von Business Developer Nicola Kwan auf LinkedIn glaubt.

Dennoch seien laufende und für die Zukunft geplante Projekte davon nicht betroffen, wie es von Humble Games weiterhin heißt; die Umstrukturierung habe zudem keinen Einfluss auf Humble Bundle. „Wir fühlen uns verpflichtet, diesen Übergang für alle Beteiligten zu reibungslos wie möglich zu gestalten.“

Während einige der Entlassenen ihren Ex-Kolleg*innen für die gemeinsame Zeit dankten, gibt es auch kritische Töne. So schreibt die ehemalige Senior QA Emilee Kieffer, dass sie zwar noch nie in einem besseren Team gearbeitet und sich noch nie so respektiert in ihrer Karriere gefühlt hat, dass die Branche aber einen falschen Weg geht.

„Die Spieleindustrie ist unbeständig, sie wurde von Leuten überrannt, die nur exponentielles Wachstum wollen, was zulasten der Herstellung großartiger Spiele von großartigen Teams geht. Milliardäre und CEOs machen Rekordgewinne auf Kosten der Mitarbeiter, die die Produkte tatsächlich herstellen. Aber ich glaube, dass wir die Macht haben, Studios zu schaffen, die uns als Spieleentwickler fördern und nicht Leute, die uns nur als Gelddruckmaschinen sehen.“ Emilee Kieffer (ehem. Senior QA bei Humble Games)

Humble Games ist bekannt für das Publishing von Spielen wie Slay the Spire, #Blud, TemTem, Coral Island, Unpacking oder Stray Gods. Erst im vergangenen November waren von dem Unternehmen mehrere Personen entlassen worden. Gerade vor wenigen Tagen gab es aus der Branche (zum wiederholten Male) ähnliche News: Ende vergangener Woche hatte das Entwicklerstudio NetherRealm 50 Personen gekündigt.

