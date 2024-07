Neues Harry Potter-Spiel im Trailer: Ab September dürfen PS-Fans „gratis“ ran

Wenn eine Sache in Hogwarts Legacy fehlte, dann war es Quidditch: Der Sport für Zauberer und Hexen glänzte eindrucksvoll mit Abwesenheit. Warner Bros. zögerte aber nicht, sondern schiebt mit Quidditch Champions demnächst einen eigenen Ableger nach.

Offiziell ist das Spiel schon seit einiger Zeit angekündigt, aber so wirklich viele Infos gab es bislang nicht. Betonung auf die Vergangenheit, denn mit einem ersten Gameplay-Trailer gewähren die Entwickler*innen nun frische Einblicke. Auf den nahenden Release dürfen sich insbesondere Spieler*innen auf der PS4 und PS5 freuen.

Quidditch Champions: Wilder Sport auf Besen im Trailer

Zugegeben: Ausführliche Spielszenen gibt es im 1:49 Minuten langen Video zu Quidditch Champions nicht zu sehen. Es sind vor allem kleinere Schnipsel, in denen der moderne Sportausflug seinem geistigen Vorgänger, Harry Potter: Quidditch Weltmeisterschaft, sehr ähnelt. So fliegen wir als Sucher*in durch goldene Ringe, um den goldenen Schatz zu verfolgen, oder rasen als Jäger*in mit dem Quaffel in der Hand auf die drei großen Torringe zu.

Große spielmechanische Offenbarungen solltet ihr demnach nicht erwarten. Dafür aber stehen mehrere Stadien zur Auswahl, darunter natürlich auch die weltberühmte britische Schule für Hexerei und Zauberei. Sogar Harry und Draco sind spielbar. Wahlweise entweder in einem Karriere-Modus, den ihr im Koopmodus mit bis zu drei Freund*innen erleben könnt, oder in kompetitiven Online-Partien.

Mit einem Editor könnt ihr außerdem euren eigenen Charakter erschaffen, ihn mit verschiedener Kleidung individualisieren und unterschiedliche Besen ausprobieren. Letztere sollen auch tatsächlich spielerischen Einfluss haben, etwa in dem sie schneller oder wendiger sind. Talentpunkte investiert ihr derweil in einen Fähigkeitenbaum, um euch auf der jeweiligen Position zu spezialisieren.

Release bald – für manche sogar „gratis“

Falls ihr nach dem Video Lust habt, einen Besen zu besteigen und einen ungewöhnlichen Sport voller wilder Regeln zu erleben, müsst ihr euch noch ein paar wenige Wochen gedulden. Quidditch Champions erscheint am 3. September 2024 für den PC, die PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S. Eine Umsetzung für die Nintendo Switch ist in Arbeit, wird aber erst zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Zum Release wird es Quidditch Champions übrigens in zwei Versionen geben: Die Standard-Version für 30 Euro enthält lediglich das Basisspiel, während die zehn Euro teurere Deluxe Edition Outfits und Besen für die Häuser Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw und Hufflepuff umfasst. Außerdem gibt es 2.000 Gold zum Start, wobei die Währung ausschließlich im Spiel verdienbar ist. Mikrotransaktionen soll es nicht geben.

Solltet ihr Abonnent*innen von PlayStation Plus Essential (oder einer höheren Abostufe) sein, dann müsst ihr übrigens nicht zusätzlich in die Tasche greifen: Quidditch Champions wird ab dem ersten Tag des Release „gratis“ für euch sein. Nutzer*innen des Service haben anschließend bis zum 30. September Zeit, die Standard Edition zu aktivieren. Welche Spiele euch übrigens im August bei PS Plus erwarten, wird schon demnächst enthüllt.