Read Dead Redemption 2 mit brillant “verbessertem Textur-Detail“ – Upgrade kostenfrei laden

Was haben TV-Serien wie Fury oder Mister Ed mit Red Dead Redemption gemeinsam? Richtig! Sowohl in den Serien für die Mattscheibe als auch dem Cowboy-Abenteuer aus dem Hause Rockstar Games spielt das Reittier Pferd eine tragende Rolle. Für Red Dead Redemption 2 wurde am 30. Mai eine brandneue Modifikation veröffentlicht – die jüngst am 3. Juni nochmal ein Update erhalten hat. Deren Ziel: Die Texturen der behuften Begleiter*innen nochmal striegeln, sozusagen.

„Equine Texture Improvements“ nennt sich die Modding-Kreation von User*in xuruthor, die mit „deutlich verbessertem Textur-Detail bei Pferden und Maultieren“ in Red Dead Redemption 2 wirbt. Anders formuliert: Diese Gratis-Mod bessert bei den Texturen der Gäule nochmal nach – aber wie kommt die grafische Frischzellenkur in der Community an?

Red Dead Redemption 2: neue Grafik-Mod für schickere Pferde-Texturen

Zum Zeitpunkt dieser Meldung (11.06.) wurde Equine Texture Improvements bereits nahezu 2.500 Mal heruntergeladen – und auch in der entsprechenden Kommentarspalte auf Nexus Mods tummeln sich bisher fast 80 Wortmeldung. Abseits technischer Fragen ist das Stimmungsbild geprägt von Begeisterung. Postings wie „Endlich hat sich jemand um die bescheidenen, unscharfen Pferde-Texturen gekümmert“ oder „[…] diese Mod ist wunderschön und ein absolutes Muss“ belegen das.

Doch was steckt konkret hinter den Jubelrufen? Zunächst natürlich eine empfehlenswerte Mod für Red Dead Redemption 2, die ihr euch komplett kostenlos auf Nexus Mods downloaden könnt. Motivation für Modder*in xuruthor war die Textur-Qualität der meisten Pferde im Spiel, die nach Meinung der Person qualitativ miserabel sei – insbesondere im direkten Vergleich mit den menschlichen Charakteren. Laut Modder*in sieht das Fell der Klepper hochgradig undefiniert aus, sei von einem eigentümlichen Glanz-Effekt überzogen.

Mit der Mod möchte der*die Kreative die Tiere in höher aufgelöste Texturen einkleiden. Dazu hat die Person übrigens die Texturen, wie sie oder er beschreibt, selber von Grund auf neu erstellt. Das Ergebnis dieser Bemühungen wird tatsächlich rasch augenfällig.

Was kann die Mod Equine Texture Improvements?

Dem Download-Angebot auf Nexus-Mods liegen mehrere Vorher-Nachher-Bilder bei. Die belegen eindrücklich, wie nun die Oberflächenstruktur der Pferdefelle markanter hervortritt, oder auch einzelne Venen deutlicher erkennbar sind. Wie gewohnt für die Modding-Plattform, wurde auch Equine Texture Improvements für Red Dead Redemption 2 um eine leicht verständliche Installationsanleitung ergänzt.

Wichtiger Hinweis für fleißige Mod-Nutzer*innen: Die hier vorgestellte Modifikation soll sich so ziemlich mit allen anderen Pferde-Mod für das Spiel vertragen. Apropos kleine Modding-Meisterwerke: Dank dieser erstrahlt Read Dead Redemption 2 jetzt in filmischer Klarheit.

Quellen: Nexus Mods / xuruthor, monolitw, PeperLuigi