Rebellen-Feeling im X-Wing-Simulator: Mod verpasst 30 Jahre altem Star Wars-Spiel einen neuen Anstrich

Videospiele im Star Wars-Franchise gibt es fast so zahlreich wie Sand auf Tatooine. Einige sind dabei vor so langer, langer Zeit entstanden, dass sie mit den heutigen Möglichkeiten gar nicht mehr zu spielen sind. Zum Glück gibt es für solche Fälle die fleißige Modding-Community.

Diese sorgt nämlich nicht nur für grafische Aufbesserungen oder optische Kuriositäten bei aktuellen Titeln, sondern kann auch so manches fast vergessene Spiel aus der Versenkung holen und auf heutige Standards anpassen.

Star Wars X-Wing: Neue Mod holt den Space-Shooter von 1993 in die Gegenwart

So zum Beispiel mit dem Projekt XWVM, welches das Spiel Star Wars X-Wing aus dem Jahr 1993 nicht nur optisch rundumerneuert und dank der Unity-Grafik-Engine auf einen zeitgemäßen Stand gebracht, sondern auch verbesserte Bedienung und andere Quality of Life-Elemente hinzugefügt hat. Auf der Modding-Webseite ModDB schreibt Azrapse vom Team hinter diesem Projekt, was X-Wing-Fans, passionierte Rebellinnen und Rebellen und solche, die es werden wollen, erwartet.

In diesem Video seht ihr das ursprüngliche X-Wing von 1993 verglichen mit der aktuellen Mod XWVM:

Die originalen Missionen, Kampagnen und Cutscenes wurden übernommen und grafisch aufgepeppt, samt höherer Auflösung und Anpassungsmöglichkeiten an verschiedene Bildschirmgrößen. Als Bedienung können Controller und Joysticks genutzt werden, die Bedienung mit der Maus während des Fluges wurde optimiert. Zu den größten inhaltlichen Neuerungen zählen ein komplettes 3D-Modell des Todessterns sowie eine Astromech-Werkstatt.

Während einerseits die Midi-Dateien des Soundtracks digital aufgebessert wurden und für eine akustische Neuerfahrung sorgen, könnt ihr mit dem separat herunterladbaren HD Asset Pack zwischen Raumschiffen in unterschiedlichem Look wechseln – von den ursprünglichen und sehr spartanisch ausgestatteten Polygonblöcken bis hin zu 3D-Modellen mit deutlich detaillierterer Textur.

Auch wenn das Projekt noch „weit entfernt davon ist, fertig zu sein“, wie Azrapse ausführt, ist es spielbar; alles, was ihr dafür braucht, ist eine Originalversion des Spiels, das es jedoch unter anderem für nicht einmal zehn Euro bei Steam gibt. Das Modding-Team dieses Star Wars-Klassikers wird weiter an dem Projekt arbeiten: „Wir denken immer an neue Features und Verbesserungen.“ In welche Welten ihr dank verrückter Mods zum Thema Star Wars sonst reisen könnt, zeigen wir euch hier.

