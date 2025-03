Am 29. März 2025 treten vier der bekanntesten Creator der deutschen Szene erstmals beim Red Bull Jump & Run an, um ihre Fähigkeiten auch abseits des Bildschirms zur Schau zu stellen. Und mit unserem Gewinnspiel könnt ihr sogar hautnah dabei sein.

Gemeinsam mit Red Bull verlosen wir zweimal zwei Tickets für das ausverkaufte Live-Event, das schon in Kürze in den MMC Studios in Köln ausgetragen wird. Alles, was ihr dafür tun müsst, um vor Ort dabei zu sein, erfahrt ihr auf den folgenden Zeilen.

Red Bull Jump & Run live erleben: Gewinnt mit uns zwei Tickets für das Mega-Event

Red Bull schickt die vier berühmten Creator Amar, Rewinside, Papaplatte und Noway4u mitsamt Unterstützung ihrer jeweiligen Teams in einen Hindernisparcours der Extraklasse. Welche furchtlosen Kandidaten und Kandidatinnen sich dem halsbrecherischem Obstacle Run noch stellen, will man am 13. März offiziell bekannt geben. Anschließend bleiben noch rund zwei Wochen, um sich auf das Event vorzubereiten, das mit einem besonderen Twist aufwartet.

Denn anstelle eines klassischen Hürdenlaufs wird das Ganze noch mit einer Prise Videospielelementen garniert – eine Art Real Life-Plattformer, die dem Namen des Red Bull Jump & Run gerecht werden dürfte. Wie bereits erwähnt ist das Event restlos ausverkauft – Red Bull sei Dank könnt ihr aber trotzdem live dabei sein und das nicht nur über die entsprechenden Twitch-Kanäle.

Was: 2×2 Tickets für Red Bull Jump & Run

2×2 Tickets für Red Bull Jump & Run Wo: MMC Studios, Am Coloneum 1, 50829 Köln

MMC Studios, Am Coloneum 1, 50829 Köln Wann: 29. März 2025, 14 – 22 Uhr

29. März 2025, 14 – 22 Uhr Wie: Teilnahme bis 23. März 2025 (24 Uhr) über das E-Mail-Formular

Wir haben die Ehre, zweimal zwei Tickets zu verlosen, die euch kostenlosen Eintritt in die Arena gewähren. Dafür müsst ihr euch einfach nur über das nachstehende Formular anmelden. Die Gewinnenden werden zufällig ermittelt, Einsendeschluss ist der 23.03.2025 um 24 Uhr. Für An- und Abreise sowie etwaige Unterkunft oder Verpflegung müsst ihr aber natürlich selbst aufkommen.

Ich nehme am Gewinnspiel teil und akzeptiere die Teilnahmebedingungen. Gleichzeitig melde ich mich zum Newsletter an und stimme der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Solltet ihr zum Kreis der glücklichen Gewinnenden zählen, informieren wir euch ab dem 24.03.2025 und innerhalb von drei Tagen über die von euch angegebene E-Mail-Adresse. Wie üblich gelten unsere allgemeinen Gewinnspielbedingungen und ihr müsst mindestens 18 Jahre alt sein, um mitzumachen. Eine Auszahlung in anderer Form ist nicht möglich und eure Daten werden ausschließlich für das Gewinnspiel genutzt.

Wenn ihr noch mehr über das Red Bull Jump & Run erfahren wollt, haben wir euch an entsprechender Stelle noch einmal die wichtigsten Informationen zusammengefasst. 4P.de und Red Bull wünschen viel Glück und vorab viel Spaß an die Gewinnerinnen und Gewinner, die wir am 29. März in Köln begrüßen dürfen.

