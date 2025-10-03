Red Bull League of Its Own 2025 mit Faker, NoWay & Co.: Hier trifft T1 auf Europas Elite

Am 29. November kehrt das Off-Season-Showcase Red Bull League of Its Own nach Deutschland zurück. Nach den Ausgaben 2023 in Berlin und 2024 in Paris wird das Event in seiner dritten Auflage erstmals im neuen SAP Garden ausgetragen, der im Herzen des Münchner Olympiaparks liegt.

Das Teilnehmerfeld verspricht hochkarätige Begegnungen: Mit T1 aus Südkorea steht eines der bekanntesten Teams des Globus auf der Bühne. Der amtierende Weltmeister trifft auf europäische Spitzenmannschaften wie G2 Esports, Karmine Corp, Los Ratones und NNO Old rund um die deutschen Fan-Favoriten NoWay4U und Tolkin. Die Konstellation sorgt für Duelle mit internationalem Flair, die während der regulären Saison so nicht möglich wären.

Red Bull League of Its Own 2025: Ticketvorverkauf gestartet – Was ihr sonst noch wissen müsst

Was Red Bulls League of Its Own auszeichnet, ist ihr experimenteller Ansatz: Neben klassischen 5v5-Matches erwarten euch Formate wie 1v1, 2v2 und gemischte Teams. Besonders spannend wird der Ultimate Fearless Draft: Hier werden einmal gewählte Champions für alle weiteren Spiele gesperrt, was strategische Tiefe und überraschende Entscheidungen mit sich bringt. Vor allem auf die Duelle zwischen GOAT Faker und den heimischen Stars von NNO dürfen sich League-Liebende also besonders freuen.

Die Arena selbst wird zum Teil des Erlebnisses: Eine speziell konstruierte Midlane zieht sich durch das Publikum und versetzt euch mitten ins Geschehen. Mit einer erwarteten Zuschauerzahl von 11.000 mitfiebernden Fans wird der SAP Garden zur Gaming-Arena. Bayerische Elemente sollen dabei das lokale Flair unterstreichen und den Veranstaltungsort gebührend in Szene setzen.

Einen kleinen Vorgeschmack bietet auch der verdammt coole Teaser zum Event:

Wer nicht vor Ort sein kann, verpasst dennoch nichts: Die Übertragung läuft weltweit über die Twitch– und YouTube-Kanäle von Red Bull Gaming. Zusätzlich werden offizielle Co-Streams in mehreren Sprachen angeboten. Bekannte Streamerinnen und Streamer wie Caedrel, Kameto und natürlich Noway4u gehören zu den über 30 Content-Creators, die das Event für ihr jeweiliges Publikum begleiten werden.

Tickets für Red Bull League of Its Own 2025 sind ab sofort unter über die offizielle Anlaufstelle verfügbar. Dort findet ihr auch alle weiteren Informationen zum Ablauf und den teilnehmenden Teams.

Quellen: Pressemitteilung