Red Bull: Spannende Ankündigung für Gamer – „einzigartiges Event“

Am 29. März 2025 feiert Red Bull Jump & Run seine Premiere in den MMC Studios in Köln. Bei diesem innovativen Event treten vier Teams aus der deutschen Creator-Szene gegeneinander an und müssen sich in einem Obstacle Run mit Gaming-Twist beweisen.

Dabei zählen nicht nur körperliche Fitness und Geschicklichkeit, sondern auch Teamplay und taktisches Vorgehen. Zwei der Streamer und Team-Captains haben dabei Heimvorteil, während die anderen beiden mit ihren eigens zusammengestellten Teams ebenfalls um den Sieg kämpfen. Für alle, die nicht vor Ort sein können, wird das Spektakel live auf Twitch übertragen.

Red Bull Jump & Run: Das erwartet euch

In vier unterschiedlichen Welten stellen sich die Teams anspruchsvollen Herausforderungen, die von klassischen Videospiel-Welten inspiriert sind. Ob in der Luft, auf dem Wasser oder an Land – die Hindernisse fordern die Teilnehmer*innen auf vielfältige Weise heraus.

Besonders spannend bleibt es für alle aber bis zum Ende, denn die vierte und finale Welt wird erst während des Events enthüllt. Hier treten ausschließlich die Team-Captains gegeneinander an und können mit ihrer Performance den Gesamtsieg für ihr Team sichern.

Diese Streamer beweisen sich als Team-Captains

Angeführt werden die Teams von den bekannten Streamern Amar, Rewinside, Papaplatte und Noway4u, die mit jeweils drei weiteren Persönlichkeiten aus der deutschen Creator-Szene antreten. Die endgültigen Team-Aufstellungen werden am 5. März 2025 in speziellen Reveal Clips präsentiert.

Rewinside zeigt sich besonders motiviert und beschreibt das bevorstehende Red Bull Jump & Run-Event als die perfekte Kombination aus Agilität und Geschwindigkeit, auf die er sich seit Jahren gefreut hat, wie es laut der offiziellen Pressemitteilung heißt.

Red Bull bringt euch einen Gaming-Twist und Live-Übertragung

Der Hindernisparcours verbindet klassische Jump & Run-Elemente mit realen Hindernissen und ergänzt das Ganze um Bonuspunkte, die strategisch eingesetzt werden können. Diese Regeln geben dem Event eine besondere Dynamik und sorgen für überraschende Wendungen. Moderiert wird die Veranstaltung von Jeannine Michaelsen und Imke Salander, während Robby Hunke und Dominik „Reeze“ Reezmann das Geschehen live kommentieren.

Tickets sind ab sofort auf der Event-Website verfügbar, das Event selbst wird auf dem Twitch-Kanal Red Bull Zockt 100 sowie auf den Kanälen der Team-Captains gestreamt. Wer also spannende Action und kreativen Gaming-Twist erleben möchte, sollte sich den 29. März 2025 vormerken.

Alle Infos zum Red Bull Jump & Run im Überblick:

Datum : 29. März 2025

: 29. März 2025 Ort : MMC Studios, Köln

: MMC Studios, Köln Ticketpreis : 20,00€ pro Tagesticket

: 20,00€ pro Tagesticket Disziplin : Obstacle Run mit Videospiel-Elementen

: Obstacle Run mit Videospiel-Elementen Team Captains: Amar, Rewinside, Papaplatte, Noway4u

Quellen: Red Bull

